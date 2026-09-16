Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao sinh kế hỗ trợ nhân dân vùng biên

Theo đó, đơn vị trao 2 cặp heo giống sinh sản tặng 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Đrang Phốk và buôn Trí; trao hơn 700 cây tre giống tặng hơn 50 hộ gia đình khác để trồng, chăm sóc. Việc đưa con giống và các loại cây giống phù hợp vào sản xuất góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phủ xanh đất trống và góp phần bảo vệ môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng trao cây giống tặng nhân dân xã Buôn Đôn.

Đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng trao heo giống tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tá Mạc Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bo Heng cho biết: Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Trong đó, đơn vị chú trọng lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng của từng hộ gia đình để hỗ trợ con giống, cây giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, qua đó giúp người dân từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Đồn Biên phòng Bo Heng tiếp tục phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.