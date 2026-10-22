Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật cho nhân dân biên giới

“Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại phường Phú Yên. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Tại phường Phú Yên, Đồn Biên phòng Tuy Hòa tham mưu Ủy ban nhân dân phường tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 170 cán bộ, ngư dân, chủ tàu và thuyền trưởng trên địa bàn.

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo khoản 1, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, phiên tòa tái hiện trình tự tố tụng, làm rõ hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý và chế tài xử lý, qua đó nâng cao tính cảnh báo, răn đe, giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản trên biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa tuyên truyền ngư dân các quy định về chống khai thác IUU. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Sau phiên tòa, cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, tập trung vào những điểm mới, một số nội dung về xử phạt theo Nghị định số 246/2026/NĐ-CP, ngày 29/6/2026 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; đồng thời hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về quản lý tàu cá, thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và quyền, nghĩa vụ liên quan.

Tại xã Hòa Xuân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, trong đó chú trọng phổ biến các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.

Đơn vị vận động chủ tàu, thuyền trưởng nâng cao trách nhiệm khi hoạt động trên biển, tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về khai thác IUU; hướng dẫn chủ tàu đến Ban Quản lý Cảng cá Phú Lạc đăng ký, cài đặt hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT). Đồng thời, tuyên truyền các chủ hộ nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm các quy định nuôi trồng thủy sản, không cơi nới lồng bè nuôi trồng thủy sản ở vịnh Vũng Rô, không vứt rác thải ra vịnh Vũng Rô.

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Sêrêpốk phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tại các tiểu khu 453, 440, 436 thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô trao cờ Tổ quốc và tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Cùng với đó, tại phường Hòa Hiệp và xã Ea Bung, các Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Yok M’Bre và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc sức khỏe cho người dân.

Các đơn vị còn triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng”, tổ chức cắt tóc miễn phí cho nhân dân và học sinh, góp phần chăm lo đời sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với nhân dân trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động thiết thực, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn biên giới, ven biển ổn định và phát triển.