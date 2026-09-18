Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tập huấn, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên ngành tàu

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, thống nhất những nội dung trọng tâm về công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu; tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến đấu; thực hành bắn đạn thật trên biển; tham quan tàu mẫu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nền nếp chính quy trên tàu.

Thượng tá Đỗ Trọng Đại, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn thực hành nội dung huấn luyện chiến đấu.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Đỗ Trọng Đại, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định, tích cực nghiên cứu, trao đổi, nắm chắc nội dung. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; đặc biệt, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong suốt quá trình tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành tàu; thống nhất công tác tham mưu, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Qua đó, tăng cường khả năng tổ chức, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện tàu thuyền, xuồng, ca nô, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển trong tình hình mới.