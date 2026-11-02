Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đồng hành với học sinh biên giới

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Yok Đôn phối hợp với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn tổ chức chương trình “Tiết học biên cương” với chủ đề “Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích”. Thông qua các nội dung chuyên đề, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết nguy cơ, chủ động phòng tránh đuối nước và một số tai nạn thương tích thường gặp. Dịp này, đơn vị phối hợp với nhà trường trao tặng 30 phần quà cho các cháu học sinh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Rvê hướng dẫn các em học sinh cách xếp đặt nội vụ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Đài tuyên truyền đến học sinh về tình hình, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai con người.

Cán bộ Đồn Biên phòng Yok Đôn hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho các em học sinh.

Tại phường Sông Cầu, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sông Cầu tổ chức mô hình “Tiết học biên giới, biển đảo”, kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường. Cán bộ đơn vị đã tuyên truyền đến học sinh về tình hình, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai con người; hướng dẫn nhận diện một số loại ma túy phổ biến, nhất là các loại ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, bánh kẹo có hình thức bắt mắt nhằm dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và chủ động phòng tránh tệ nạn ma túy trong học đường.

Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê hướng dẫn học sinh nội trú sắp xếp nội vụ, vệ sinh phòng ở, xây dựng nền nếp sinh hoạt gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Đây là hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa giữa đơn vị và nhà trường, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện kỹ năng tự phục vụ cho học sinh.