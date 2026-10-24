Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đồng hành cùng ngư dân, lan tỏa nghĩa tình quân - dân

Đồn Biên phòng Tuy Hòa tổ chức chương trình “Cà phê sáng cùng ngư dân”. Ảnh: Ngọc Lân

Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng, Đồn Biên phòng Tuy Hòa tổ chức chương trình “Cà phê sáng cùng ngư dân”, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 40 ngư dân phường Tuy Hòa.

Tại chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản; hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), thực hiện các thủ tục xuất, nhập bến theo quy định. Trong chương trình, cán bộ, chiến sĩ và ngư dân cùng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản. Theo đó, một số ngư dân phản ánh tình trạng ùn ứ phương tiện khi nhiều tàu cá cùng cập bến làm thủ tục nhập bến, khiến thời gian chờ đợi kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giữa các phương tiện. Từ thực tế đó, bà con đề xuất các lực lượng chức năng nghiên cứu phương án điều tiết tàu cá hợp lý, xem xét tăng cường nhân lực và tổ chức thực hiện thủ tục phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản.

Lắng nghe ý kiến của ngư dân, đại diện chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của bà con, đồng thời trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan. Qua đó, phát huy vai trò của mô hình “Cà phê sáng cùng ngư dân” trong việc tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa lực lượng chức năng với người dân, kịp thời nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân. Ảnh: Ngũ Tố

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tuy Hòa đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của mô hình, khẳng định đây là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ngư dân; tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân.

Trao đổi với ngư dân, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk mong muốn bà con tích cực chia sẻ thông tin, thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác thủy sản để lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, phối hợp tháo gỡ.

Đồng chí đề nghị Đồn Biên phòng Tuy Hòa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức mô hình “Cà phê sáng cùng ngư dân” theo hướng thiết thực, hiệu quả; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hướng dẫn các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản, nhất là việc sử dụng hệ thống eCDT và thực hiện các quy định về chống khai thác IUU; đồng thời vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Dịp này, Đồn Biên phòng Tuy Hòa trao tặng hơn 40 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tham dự chương trình, động viên bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài trao suất cơm miễn phí tặng người dân tại Bệnh viện Đa khoa Sông Cầu. Ảnh: Ngọc Lân

Cùng ngày, tại phường Sông Cầu, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Câu lạc bộ Hạnh Nguyện và các nhà hảo tâm tổ chức mô hình “Bếp ăn 0 đồng”. Cán bộ, chiến sĩ và các thành viên trực tiếp chuẩn bị, nấu và trao tặng 400 suất cơm miễn phí cho người dân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sông Cầu và người già neo đơn trên địa bàn.

Những suất cơm nghĩa tình góp phần chia sẻ khó khăn với người dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với nhân dân.

Thông qua các hoạt động thiết thực, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, chăm lo đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.