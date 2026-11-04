Bộ đội biên phòng Đà Nẵng triệt xóa tụ điểm ma túy, bắt giữ 3 đối tượng

Cụ thể, lúc 10 giờ 45 phút ngày 2-11, tại khu vực trước nhà số 223 đường Mẹ Suốt, tổ dân phố Đà Sơn 8, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1987) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi ni-lông đựng bánh mì treo bên phải xe có một gói ni-lông chứa ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ tại kiệt 161 đường Mẹ Suốt, tổ dân phố Đà Sơn 8, tổ công tác thu giữ thêm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Lực lượng BĐBP đọc lệnh khám xét nhà các đối tượng

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, tại trước số nhà 64 đường Gò Dư, tổ 50, phường Hòa Khánh, lực lượng chức năng kiểm tra Hứa Lê Xuân Hiền (sinh năm 1981, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng), phát hiện đối tượng cất giấu 2 gói ni-lông chứa ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiền, tổ công tác không phát hiện, thu giữ thêm tang vật liên quan.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến 17 giờ cùng ngày, tổ công tác tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên (sinh năm 1998), tại nhà số 44/19 đường Đà Sơn, tổ dân phố Đà Sơn 2, phường Hòa Khánh, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét nơi ở của Duyên, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 22 gói ma túy tổng hợp các loại, tổng khối lượng khoảng 30 gam cùng một số vật chứng liên quan.

Hiện Phòng Nghiệp vụ BĐBP thành phố đang phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Hạnh