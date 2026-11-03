Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tham gia chữa cháy 2 tàu cá tại cảng cá Thọ Quang

Lực lượng chức năng huy động phương tiện chữa cháy trên sông, tiếp cận tàu cá ĐNa-90863 TS để phun nước dập lửa, ngăn chặn cháy lan sang các tàu cá neo đậu lân cận. Ảnh: HỒNG ANH

Theo Đồn Biên phòng Sơn Trà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng), khoảng 9 giờ 45 phút ngày 3/11, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc 2 tàu cá bốc cháy tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Hai phương tiện bị cháy gồm tàu cá ĐNa-90863 TS (hành nghề rê, dài 18,6m, công suất 800CV) do bà Huỳnh Thị Hoa (trú phường An Hải) làm chủ và tàu cá ĐNa-91292 TS (hành nghề câu, dài 18,6m, công suất 720CV) do ông Lê Tam Long (trú phường Sơn Trà) làm chủ.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Đồn Biên phòng Sơn Trà và Hải đội 2 huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường để trực tiếp chữa cháy.

Lực lượng biên phòng phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông triển khai các mũi tiếp cận, phun nước dập lửa và khống chế đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các tàu cá đang neo đậu lân cận.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy khẩn trương phun nước dập lửa trên tàu cá bị cháy tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang sáng 3/11. Ảnh: HỒNG ANH

Nhờ sự phối hợp khẩn trương của các lực lượng, đến 9 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn cabin tàu cá ĐNa-90863 TS và làm cháy một phần cabin tàu cá ĐNa-91292 TS.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên cả 2 tàu cá đều không có người.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.