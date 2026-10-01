Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phát động đợt thi đua cao điểm

Các đơn vị ký giao ước thi đua tại lễ phát động. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày, nhằm giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta. Từ đó có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nội dung thi đua tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền; quán triệt, thực hiện hiệu quả phương châm “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”, tinh thần “6 rõ”.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội, Bộ đội Biên phòng theo tinh thần “Đi sau nhưng không đi chậm và đi để vượt lên”.

Phấn đấu hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc, trở thành “quân nhân số”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xử lý công việc trên môi trường điện tử.