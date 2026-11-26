Đồn Biên phòng Sơn Trà trao tặng cờ Tổ quốc, tiếp thêm động lực để ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển. Ảnh do đơn vị cung cấp

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Tại các địa phương ven biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản và phòng, chống khai thác IUU.

Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, địa bàn xã Núi Thành và xã Tam Hải có 880 phương tiện tàu cá, trong đó 261 tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Phần lớn tàu cá neo đậu và làm thủ tục xuất, nhập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa.

Nhìn chung, ngư dân đều chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản; đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin cho lực lượng biên phòng về hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, thời gian qua, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cao điểm chống khai thác IUU, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội và trạm kiểm soát. Công tác tuần tra, nắm tình hình tàu cá được duy trì nề nếp, thường xuyên.

Đáng chú ý, thông qua công tác kiểm soát xuất, nhập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa, đơn vị đã trực tiếp tổ chức 28 buổi cho 481 phương tiện với 2.994 lượt lao động. Các tổ công tác còn đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, tuyên truyền tập trung kết hợp phát tờ rơi tận tay ngư dân khi tuần tra.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức cho 299 chủ phương tiện khai thác xa bờ tại xã Núi Thành và xã Tam Hải ký cam kết duy trì thông tin liên lạc trên biển, quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong việc quản lý phương tiện và phối hợp với lực lượng chức năng khi phát sinh tình huống trên biển.

Tại phường Sơn Trà, công tác phổ biến các quy định mới về thủy sản cũng được chú trọng. Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho hay, đơn vị vừa phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản, cập nhật chính sách mới và các biện pháp phòng, chống khai thác IUU, thu hút 100 người tham dự.

Ngư dân được hướng dẫn thực hiện các quy định về khai thác thủy sản, góp phần phòng ngừa vi phạm IUU. Ảnh do đơn vị cung cấp

Tại hội nghị, báo cáo viên tập trung làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân; đồng thời hướng dẫn chi tiết quy định về giấy phép khai thác, việc lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị VMS, ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Các hành vi vi phạm, nhất là việc đưa tàu cá và ngư dân sang khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài, được phân tích cụ thể nhằm giúp bà con chủ động nhận diện và phòng tránh.

Theo Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, thông qua các buổi tuyên truyền, ngư dân đã nắm vững hơn quy định pháp luật cũng như chính sách mới của Nhà nước, từ đó chủ động điều chỉnh hoạt động khai thác và giảm thiểu vi phạm.

Đồng hành để ngư dân vững tin vươn khơi

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố luôn chú trọng hỗ trợ, động viên ngư dân thông qua những việc làm thiết thực.

Từ việc trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao, phao cứu sinh đến hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn, duy trì liên lạc trên biển, các hoạt động này đã tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Ngư dân Lê Tam Long, chủ tàu ĐNa-91282, trú tại phường An Hải, cho biết qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng chức năng, ông hiểu rõ hơn các quy định về chống khai thác IUU và ý thức trách nhiệm trong quá trình đánh bắt trên biển. Vì vậy, ông luôn nhắc nhở thuyền viên duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài, góp phần thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.

Tại xã Tam Hải, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về biển, đảo, vận động cán bộ, hội viên và ngư dân chung tay phòng, chống khai thác IUU.

Tại một buổi tuyên truyền tập trung với 70 lượt người tham gia, đơn vị đã trao tặng 35 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Những lá cờ đỏ sao vàng được trao tận tay bà con không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, thời gian qua, đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố về chống khai thác IUU.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cụ thể hóa thành 3 kế hoạch, 12 công văn và 18 điện chỉ đạo để hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ tại các địa bàn ven biển, cửa sông, cảng cá và khu vực tập trung đông ngư dân. Các đơn vị đã tổ chức 68 buổi tuyên truyền với 194 cán bộ, chiến sĩ tham gia, thu hút 2.615 lượt người nghe; đồng thời trực tiếp tuyên truyền, yêu cầu 1.185 lượt chủ phương tiện khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm IUU.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng trao tặng ngư dân 260 áo phao, 350 lá cờ Tổ quốc, 100 phao tròn và 2.500 tờ rơi tuyên truyền. Từ ngày 1/1/2026 đến ngày 26/11, đơn vị đã xử lý 66 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, với tổng số tiền phạt 1,19 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng thành phố trao tặng áo phao, phao cứu sinh, hỗ trợ ngư dân bảo đảm an toàn trên biển. Ảnh do đơn vị cung cấp

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá; đồng thời tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, thuyền trưởng và thuyền viên khai báo xuất, nhập bến trên phần mềm eCDT liên thông với hệ thống kiểm soát tàu cá của Bộ đội Biên phòng.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tham gia khai thác IUU và kịp thời thông báo khi phát hiện các hành vi vi phạm.