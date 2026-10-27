Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 23 sĩ quan

Trong đợt này, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 23 sĩ quan. Trong đó, một sĩ quan được điều động chuyển công tác về Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 22 sĩ quan được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ tại các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng.

Đối với lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, có 6 cá nhân được trao quyết định, gồm 3 người nghỉ hưởng chế độ hưu trí và 3 người nghỉ chờ hưu.

Lãnh đạo Ban chỉ huy BĐBP trao quyết định cho các cá nhân

Tại buổi công bố quyết định, Đại tá Hoàng Văn Mẫn ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các quân nhân nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu trong quá trình công tác, nhất là đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn mong muốn các quân nhân sau khi nghỉ chế độ tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu tại nơi cư trú, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh.

Các cá nhân nhận quyết định

Đối với các sĩ quan được điều động, bổ nhiệm vào vị trí công tác mới, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp cận nhiệm vụ, phát huy năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Trên cương vị mới, mỗi cán bộ cần chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chỉ huy và tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn, bố trí cán bộ được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Công Hạnh