Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng: Chủ động ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa

Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kéo cứu tàu cá gặp nạn. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Chủ động trước khi thiên tai ập đến

Đà Nẵng nằm ở khu vực duyên hải miền Trung, thường xuyên chịu tác động của bão, áp thấp nhiệt đới và các hình thái thời tiết cực đoan. Vùng biển thành phố có mật độ tàu vận tải và tàu cá hoạt động lớn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết năm 2026, tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng các đợt nắng nóng kỷ lục cùng diễn biến thiên tai khó lường, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Phương châm “4 tại chỗ” được cụ thể hóa thông qua việc kiểm tra lực lượng, phương tiện, hậu cần; xây dựng phương án xử lý khi mất điện, mất nước hoặc giao thông bị chia cắt. Hệ thống doanh trại, trạm kiểm soát cùng các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng được rà soát liên tục.

Hiện Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì lực lượng thường trực gồm 350 cán bộ, chiến sĩ cùng 52 phương tiện các loại, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh việc duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy và luyện tập các phương án phòng thủ dân sự, các đồn, trạm biên phòng còn dự trữ đầy đủ lượng lương thực, thuốc men tại các vùng có nguy cơ bị chia cắt; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai cho nhân dân khu vực biên giới biển.

Đơn vị cũng xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các vùng địa chất phức tạp; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhằm huy động kịp thời nhân lực, phương tiện khi xảy ra sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông cùng các lực lượng di dời căn nhà khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh HUỲNH CHÍN

Giữ thông tin liên lạc thông suốt

Trên tuyến biển, thông tin liên lạc đóng vai trò quyết định trong việc phòng tránh rủi ro. Hệ thống đài canh cùng các đồn, trạm biên phòng luôn duy trì kết nối với ngư dân, phối hợp chặt chẽ với Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng để cập nhật diễn biến thời tiết.

Khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão, Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền để hướng dẫn di chuyển tránh trú an toàn, bắn pháo hiệu cảnh báo và cấm biển khi thời tiết xấu.

Đơn vị cũng tham mưu cho địa phương củng cố các tổ đánh cá, cụm tàu thuyền an toàn, quy ước tần số liên lạc để ngư dân hỗ trợ lẫn nhau khi gặp sự cố.

Ở khu vực biên giới đất liền, công tác nắm bắt tình hình địa bàn được duy trì thường xuyên để kịp thời cảnh báo, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm trước nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Tại các điểm có nguy cơ bị chia cắt, nguồn lực và lực lượng tại chỗ được chuẩn bị sẵn sàng nhằm duy trì hoạt động hỗ trợ nhân dân trong thời gian chờ chi viện.

Khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị được phép huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu người, cứu tài sản, xem đây là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu quan trọng.

BĐBP thành phố Đà Nẵng luyện tập ứng phó các tình huống tai nạn tàu thuyền trên sông, biển. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Theo Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ đặc thù, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị từ sớm, từ xa.

"Với tinh thần vì nhân dân quên mình, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa sẵn sàng lên đường, có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, giữ vững sự bình yên cho nhân dân”, Đại tá Trần Tiến Hiền nhấn mạnh.