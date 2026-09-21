Bộ đội Biên phòng chung tay mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên

Đại diện Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đoàn Thanh niên và chính quyền địa phương trao quà Trung thu tặng các em thiếu nhi xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Đinh Quân

* Ngày 11/9, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 cho các em thiều nhi ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh. Ban Tổ chức trao 120 phần quà Trung thu, mỗi phần gồm bánh, đèn lồng và 50.000 đồng tiền mặt; trao 10 phần quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng. (Đinh Quân)

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho con nuôi Đồn Biên phòng Bạch Đích. Ảnh: Tiến Thắng

* Tối 16/9, tại xã Bạch Đích, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Công ty cổ phần tập đoàn TNT Tây Bắc Group tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Chương trình có các tiết mục văn nghệ, múa lân, trò chơi dân gian, phá cỗ, rước đèn; trao 81 suất quà cho học sinh là con nuôi đồn Biên phòng và học sinh nghèo vượt khó, cùng bánh, kẹo, áo ấm, ba lô, đồ chơi và một số vật dụng khác. Tổng kinh phí tổ chức chương trình khoảng 375 triệu đồng. (Tiến Thắng)

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trao quà cho các em nhỏ trên địa bàn biên giới. Ảnh: Đinh Quân

* Ngày 18/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trường Mầm non Sơn Ca, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Chương trình có các hoạt động văn nghệ, giao lưu, trò chơi tập thể; trao 340 suất quà Trung thu gồm bánh và đèn lồng, với tổng trị giá 34 triệu đồng. (Đinh Quân)

Tiết mục múa lân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La biểu diễn, tạo không khí vui tươi cho các em nhỏ trên địa bàn biên giới. Ảnh: Hoàng Trâu

* Ngày 18/9, tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với các nhà hảo tâm và Đồn Biên phòng Mường Cai tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, mang Tết Trung thu đến gần 1.000 học sinh trên địa bàn xã biên giới. Ban Tổ chức chuẩn bị gần 1.000 suất quà gồm bánh, kẹo, sữa, gấu bông, áo... tặng các em học sinh. Dịp này, 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai nhà trường trên địa bàn được trao học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. (Hoàng Trâu)

Cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các em học sinh trong chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026. Ảnh: Quang Tiến

* Ngày 19/9, Đồn Biên phòng Thạnh An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026. Ban Tổ chức trao 200 phần quà Trung thu, 40 suất học bổng và 15 phần quà cho hộ gia đình khó khăn; tổng kinh phí dự kiến 75 triệu đồng. (Quang Tiến)

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tặng quà cho học sinh tại điểm Trường Dào Dần Sán, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

* Ngày 19/9, tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng quà cho hơn 1.000 học sinh và 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổng kinh phí tổ chức chương trình 136 triệu đồng.

Cùng ngày, tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại phân hiệu Dào Dần Sán (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Si Ma Cai), trao quà, học bổng và hỗ trợ các hoạt động chăm lo cho học sinh địa phương. (Trung Dũng)

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia O, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dịp Tết Trung thu. Ảnh: Thanh Bình

* Từ ngày 16 đến 20/9, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức triển khai nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn biên giới. Tại các xã Ia O, Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu bóng đá, văn nghệ, múa lân, trò chơi, phá cỗ, tặng quà và hỗ trợ học sinh.

Tại xã Ia O, các đơn vị trao tặng 6 suất quà cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Tại xã Ia Nan, các đơn vị tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho 840 học sinh, kết hợp tổ chức “Gian hàng 0 đồng” và cắt tóc miễn phí cho các em. Tại xã Ia Pnôn, các đơn vị trao tặng hơn 1.300 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi và 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Ia Dom, các đơn vị tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; trao 10 suất học bổng cho các cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. (Thanh Bình)

Tuấn Khang (tổng hợp)