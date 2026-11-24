Đồn Biên phòng Lũng Nặm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thục Phán, xã Lũng Nặm và xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Nông Văn Tuấn

Đồn Biên phòng Bến Phố, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức trao học bổng “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ học sinh nước bạn Campuchia sinh sống ở khu vực giáp biên. Ảnh: Đinh Quân

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” tổ chức khánh thành, bàn giao nhà ở cho bà Nguyễn Thị Xoa, ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thế Mạnh

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ tặng quà hội viên nghèo trên địa bàn biên giới tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tiến Thắng

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Văn Long

Báo Cựu Chiến binh Việt Nam trao tặng bộ năng lượng mặt trời cho Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thạch

Hải đoàn Biên phòng 18 tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” năm 2026 cho Thiếu tá Trần Văn Thanh, nhân viên lái xe, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Hải đoàn Biên phòng 18. Ảnh: Vũ Hùng

TK (tổng hợp)