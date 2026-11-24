Bộ đội Biên phòng chung tay chăm lo đời sống nhân dân và cán bộ, chiến sĩ
Bám dân, bám địa bàn, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, kịp thời hỗ trợ đồng bào khu vực biên giới vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Cùng với chăm lo đời sống nhân dân, các đơn vị còn quan tâm, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm cụ thể, nghĩa tình góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo nền tảng để nhân dân và cán bộ, chiến sĩ chung sức xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới.
TK (tổng hợp)
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-doi-bien-phong-chung-tay-cham-lo-doi-song-nhan-dan-va-can-bo-chien-si-post509745.html