Bộ đội Biên phòng chung tay chăm lo đời sống nhân dân

Đại diện chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Cửa Sót và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Hà làm lễ động thổ xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Tuân. Ảnh: Thế Mạnh

* Ngày 16/9, tại thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa Sót, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Hà khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Tuân, 62 tuổi, sống một mình, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 50m², tổng kinh phí dự kiến 200 triệu đồng; trong đó, Hội Doanh nghiệp xã Lộc Hà hỗ trợ 70 triệu đồng. Đồn Biên phòng Cửa Sót và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Hà hỗ trợ ngày công xây dựng. (Thế Mạnh)

Cán bộ đồn Biên phòng Vĩnh Hải tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đại biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: Văn Long

* Ngày 17/9, tại ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng Thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hải tổ chức ra mắt Tổ phụ nữ có thân nhân nước ngoài và tuyên truyền pháp luật cho hơn 26 đại biểu. Các đại biểu được thông tin những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài và phòng, chống mua bán người. Qua đó, hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội và chủ động phòng ngừa tội phạm. Tổ phụ nữ là nơi để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đồng thời góp phần tăng cường tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực biên giới biển. (Văn Long)

Đồn Biên phòng Gành Hào và Hội Phụ nữ xã Gành Hào thăm hỏi, động viên, tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hoàng Tá

* Ngày 18/9, tại xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, Đồn Biên phòng Gành Hào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Phụ nữ xã Gành Hào tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại ấp 1, ấp 2 và ấp Ngọc Điền. Đơn vị đã trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 100 quyển vở cho các hộ gia đình khó khăn. Đây là những gia đình không có việc làm ổn định, phải nuôi con, cháu nhỏ trong độ tuổi ăn học, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào làm thuê và trợ cấp của địa phương. (Hoàng Tá)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: Võ Tiến

* Ngày 19/9, tại Cưr Xo, cụm dân cư thuộc thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4, thành phố Huế, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với lực lượng dân quân, an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Các lực lượng đã gặt, bó, vận chuyển, tuốt, làm sạch và đóng bao hơn 4 sào lúa của hai gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, neo người. Đồng thời, đơn vị cũng đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho gần 100 học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4. (Tiến Hưng)

Đại diện Đồn Biên phòng Ia Pnôn và chính quyền địa phương trao Nhà kết nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Bình

* Ngày 19/9, tại làng Triêl, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai, Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Pnôn và Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức bàn giao 2 căn Nhà kết nghĩa cho hai hộ nghèo. Hai căn nhà cấp 4 có tổng trị giá hơn 200 triệu đồng/căn; doanh nghiệp tài trợ gần 300 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do hai gia đình tự đối ứng. Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng địa phương tham gia ngày công xây dựng nhà. (Thanh Bình)

Cán bộ Trung tâm Huấn luyện - Cơ động Tây Bắc hướng dẫn học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn gấp chăn, màn. Ảnh: Lao Chà

* Ngày 20/9, nhân dịp đầu năm học 2026-2027, Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện - Cơ động Tây Bắc phối hợp với Chi đoàn Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La huy động cán bộ, đoàn viên hướng dẫn học sinh nhận phòng nội trú, gấp chăn, màn, sắp xếp đồ dùng và sử dụng nhà vệ sinh đúng cách, rèn luyện kỹ năng tự phục vụ. (Lao Chà)

Y, bác sĩ các đơn vị khám bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Tiến

* Trong hai ngày 20 và 21/9, Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới. Đồng thời, các đơn vị tổ chức khám bệnh, khám mắt, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, trao quà, gạo ... cho nhân dân trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 165 triệu đồng. (Quang Tiến)

Tuấn Khang (tổng hợp)