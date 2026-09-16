Bộ đội Biên phòng chung tay chăm lo đời sống nhân dân

Đồn Biên phòng An Hải và địa phương trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại xã Tuy An Đông. Ảnh: Ngọc Lân

*Trong hai ngày 12 và 13/9, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường và chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn. Tại xã Tuy An Đông, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các chủ phương tiện; phát tờ rơi, tổ chức ký cam kết không vi phạm; trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng trên địa bàn khơi thông hơn 2km kênh mương nội đồng, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, vệ sinh đường dân sinh tại thôn Phú Hội.

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk phối hợp với Quỹ "Suất cơm yêu thương" (Hà Nội) trao 200 suất quà, tổng trị giá 15 triệu đồng cho thiếu nhi tại buôn Đrang Phốk. Tại xã Ia Rvê, Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp, hỗ trợ Trường Mầm non Ia Rvê, phân hiệu thôn 4, thực hiện chương trình “Chủ nhật xanh”, dọn dẹp cơ sở vật chất, phát quang khuôn viên trường nhân dịp năm học mới. (Nguyễn Ngọc Lân)

Đồn Biên phòng Thạnh Trị trao quà cho hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn xã Bình Hiệp. Ảnh: Đinh Quân

*Ngày 12/9, Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp và xã Thạnh Phước (tỉnh Tây Ninh) tổ chức Chương trình “An sinh xã hội hướng về vùng biên giới” năm 2026. Ban tổ chức trao 50 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng cho 20 hội viên Hội Phụ nữ, 20 hội viên Hội Cựu chiến binh và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Hiệp. (Đinh Quân)

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện - Cơ động Tây Bắc giúp nhân dân thu hoạch nông sản. Ảnh: Lao Chà

*Trong hai ngày 12 và 13/9, Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện - Cơ động Tây Bắc triển khai 35 cán bộ, đoàn viên, thanh niên giúp gia đình anh Vũ Văn Hưng ở bản Chiềng Ve, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La thu hoạch ngô. Hoạt động góp phần giúp gia đình giảm công sức lao động, chủ động thu hoạch nông sản trong điều kiện thời tiết bất lợi. (Lao Chà)

Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Châu tặng quà cho gia đình bà Thạch Thị Thượng. Ảnh: Văn Long

*Ngày 13/9, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Châu và các mạnh thường quân bàn giao nhà cho gia đình bà Thạch Thị Thượng (sinh năm 1979, ở khu vực Vĩnh Bình, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà có tổng trị giá 35 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Châu cùng các lực lượng đóng góp hơn 40 ngày công xây dựng. Dịp này, các đơn vị, mạnh thường quân trao tặng gia đình một giường sắt, nệm, 200kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng. (Văn Long)

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Lý hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Bình

*Ngày 14/9, Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) và đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ gia đình chị Huỳnh Thị Quang, sinh năm 1963, ở Tổ dân phố Thuận Lạc, phường Quy Nhơn Đông, dọn dẹp đồ đạc, tháo dỡ nhà cũ để chuẩn bị xây dựng nhà mới. Gia đình chị Quang thuộc diện khó khăn, nhà ở xuống cấp, dột nát. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; phần kinh phí còn lại do gia đình chuẩn bị. Ngôi nhà mới có diện tích khoảng 40m², là nhà cấp 4, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. (Thanh Bình)

Đại diện Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cán Tỷ trao lợn giống cho hội viên. Ảnh: Hoàng Chính

*Ngày 15/9, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang trao lợn giống cho 2 hội viên phụ nữ trên địa bàn, hỗ trợ gia đình phát triển chăn nuôi. Cán bộ đơn vị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh và nhân rộng đàn vật nuôi. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2025-2030 và năm 2026.(Hoàng Chính)

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và thợ cắt tóc tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh. Ảnh: Văn Danh

* Trước đó, ngày 3/9, Chi đoàn Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi đoàn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh) và một số tiệm cắt tóc trên địa bàn tổ chức chương trình “Mái tóc yêu thương, cùng em đến trường”. Đoàn viên, thanh niên và các thợ cắt tóc đã cắt tóc miễn phí cho 50 học sinh nam của trường, giúp các em có diện mạo gọn gàng, tự tin bước vào năm học mới. (Văn Danh)

Tuấn Khang (tổng hợp)