Bộ đội Biên phòng chung sức giữ gìn vệ sinh môi trường vùng biên giới

Lễ phát động được tổ chức tại bản Chang Hỏng (xã Phong Thổ), nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong bảo vệ môi trường; vận động các hộ gia đình giữ gìn vệ sinh nơi ở, khu vực công cộng, cùng xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp.

Tại buổi lễ, đại diện Đồn Biên phòng Huổi Luông kêu gọi cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên. Mỗi người chủ động tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng không vứt rác bừa bãi, không xả chất thải gây ô nhiễm…; chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

Quang cảnh buổi phát động.

Nội dung phát động tập trung vào quét dọn đường làng, ngõ bản; thu gom rác thải; phát quang bụi rậm; khơi thông cống rãnh; vệ sinh khu vực công cộng và những điểm có nguy cơ gây ô nhiễm.

Các hộ gia đình cũng được vận động thường xuyên vệ sinh nhà ở, khuôn viên, khu vực chăn nuôi; thu gom, phân loại, xử lý rác thải theo hướng dẫn; sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, không để rác tồn đọng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) vệ sinh đường làng.

Đoàn viên, thanh niên xã Phong Thổ cùng Bộ đội Biên phòng dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Để duy trì hiệu quả phong trào, Đồn Biên phòng Huổi Luông xác định phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự quản, kịp thời phát hiện, khắc phục những điểm tồn đọng rác thải.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia, cùng nhân dân giữ gìn cảnh quan, đưa vệ sinh môi trường trở thành việc làm thường xuyên. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường sống, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.