Bộ đội Biên phòng chúc mừng Hội Nông dân Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Cà Văn Lập chúc mừng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày truyền thống. Ảnh: TK

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Cà Văn Lập gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của Hội và vai trò của giai cấp nông dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và triển khai phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Cà Văn Lập khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các cơ quan của Hội. Sự phối hợp giữa hai bên được thể hiện thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói, giảm nghèo, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Hai bên trao đổi những mặt công tác đã phối hợp. Ảnh: TK

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trân trọng đón nhận lẵng hoa và tình cảm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Phạm Tiến Nam đánh giá cao mối quan hệ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển; đồng thời ghi nhận những đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, đặc biệt là sự gắn bó với nông dân, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Tiến Nam bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phối hợp hiệu quả với các đơn vị Bộ đội Biên phòng, phát huy thế mạnh và vai trò của mỗi bên trong công tác vận động quần chúng, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.