Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: TK

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Ban Thường trực cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân cho biết, những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên nhiều mặt công tác, từ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đến củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tạo điều kiện để lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, sự phối hợp giữa hai bên sẽ nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân Ngày truyền thống. Ảnh: TK

Đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trân trọng cảm ơn lời chúc mừng và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Đồng chí đánh giá cao vai trò của lực lượng trong giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ lợi ích quốc gia và ổn định đời sống nhân dân ở khu vực biên giới.

Đồng chí Trần Thắng khẳng định, trên cơ sở mối quan hệ gắn bó và kết quả phối hợp thời gian qua, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với các lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ đội Biên phòng, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.