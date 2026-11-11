Bộ đội Biên phòng chuẩn bị triển khai mô hình 'Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp'

Đây là mô hình thứ 25 của Bộ đội Biên phòng, nhằm phối hợp hỗ trợ các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sớm ổn định hoạt động, giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt tập trung.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, từ tháng 7-2025 đến tháng 8-2026, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã huy động gần 2.800 lượt cán bộ, chiến sĩ với gần 10.000 lượt ngày công, tham gia vận chuyển vật liệu, xây dựng công trình, góp phần hoàn thành 108 trường trước năm học 2026-2027.

Tuy nhiên, khi các trường đi vào hoạt động, nhiều học sinh lần đầu xa gia đình, chưa quen với sinh hoạt tập thể, còn hạn chế về kỹ năng tự phục vụ, tự quản. Trước thực tế đó, một số địa phương đã đề nghị Bộ đội Biên phòng phối hợp hỗ trợ nhà trường trong giai đoạn đầu.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp” tập trung hỗ trợ các trường quản lý, giáo dục, rèn luyện nền nếp cho học sinh. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp với giáo viên hướng dẫn các em thực hiện nền nếp học tập, ăn, nghỉ, sinh hoạt; rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản chung, xây dựng tinh thần đoàn kết và ý thức tự giác.

Cùng với đó, phối hợp tổ chức “Tiết học biên cương”, tuyên truyền truyền thống, kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, pháp luật và kỹ năng sống; hướng dẫn phòng, chống ma túy, mua bán người, bạo lực học đường, tai nạn, thương tích và ứng phó với thiên tai. Tùy điều kiện thực tế, tổ chức cho học sinh tham quan cột mốc, đồn biên phòng; xây dựng “Góc biên giới và Bộ đội Biên phòng”, “Tủ sách pháp luật số” và các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp.

Theo phương án dự kiến, các đồn Biên phòng kết nghĩa với nhà trường, thành lập tổ công tác từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phối hợp hỗ trợ, trước mắt đến khi học sinh ổn định nền nếp, dự kiến hết học kỳ I năm học 2026-2027.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, mô hình không chỉ giúp nhà trường ổn định hoạt động mà còn thể hiện trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực khu vực biên giới.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp từng địa bàn; xác định rõ trách nhiệm phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương; lựa chọn một số đơn vị triển khai thí điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Quá trình thực hiện phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà trường, tránh hình thức, dàn trải, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.