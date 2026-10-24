Bộ đội Biên phòng chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Chi nhánh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Uỷ ban nhân dân xã Vũ Quang trao tặng 30 bộ máy tính trị giá gần 120 triệu đồng cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học môn Tin học. Ảnh: Thế Mạnh

Đồn Biên phòng Xuân Trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng ký kết nghĩa với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyên Bình và ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với Hội Liên hiệp Phụ nữ hai xã Xuân Trường, Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Hoàng Văn Khải

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cháu Phạm Khải Hoàng, có mẹ mất do dịch Covid-19, với mức 500.000 đồng/tháng thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: Hoàng Tá

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Vi Toàn

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Đồng hành cùng các cháu đến trường”, trao tặng 50 xe đạp, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Đông Thành, Mỹ Quý và Bình Thành (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Hải Bằng

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