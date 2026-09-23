Bộ đội Biên phòng Cần Thơ tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn trên biển

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình tiếp nhận 5 ngư dân từ tàu cá CM-08032-TS. (Ảnh: VĂN LONG)

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22/9, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Hảo, chủ phương tiện CM-92044-TS, về việc phương tiện gặp nạn trên biển tại tọa độ 09°07'46"N - 106°27'33"E (cách cảng cá Trần Đề khoảng 24 hải lý).

Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 5 ngư dân, gồm: Ông Trần Phước Nghiệm (sinh năm 1990), thuyền trưởng; ông Nguyễn Hoàng Thạch (sinh năm 1992); ông Võ Văn Toàn (sinh năm 1997), ông Lý Văn Tình, sinh năm 2000 và ông Nguyễn Quốc Hiệp, sinh năm 1987 cùng quê tỉnh Cà Mau.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Trung Bình đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nắm, chỉ đạo và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời triển khai các biện pháp phối hợp nhằm kịp thời hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá CM-08032-TS do ông Lê Văn Phúc (sinh năm 1979, trú tại ấp Sa Bầu, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng thông báo đã phát hiện và cứu vớt toàn bộ 5 ngư dân trên phương tiện CM-92044-TS.

Cán bộ Quân y đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám sức khỏe cho các ngư dân. (Ảnh: VĂN LONG)

Đến khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23/9, tàu cá CM-08032-TS đưa 5 ngư dân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề để bàn giao cho lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử cán bộ đơn vị và nhân viên quân y tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.

Qua xác minh ban đầu, phương tiện CM-92044-TS gặp nạn trong quá trình hoạt động trên biển do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn. Rất may, toàn bộ 5 ngư dân trên phương tiện đã được tàu cá hoạt động gần khu vực phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe, hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp gia đình đưa các ngư dân về địa phương.