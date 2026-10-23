Bộ đội Biên phòng Cần Thơ tiếp nhận 4 ngư dân Lâm Đồng gặp nạn trên biển

Ngư dân bị nạn được lực lượng biên phòng hỗ trợ khi về bờ tại Cảng Trần Đề - Cần Thơ

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 23/10, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận được thông tin từ ông Nguyễn Trường Giang (SN 1982), trú tại ấp Cảng, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, chủ phương tiện mang số hiệu CT-00787-TS, về việc tàu cá do ông Nguyễn Hải Đăng (SN 1990), trú tại ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ làm thuyền trưởng đã cứu vớt 4 thuyền viên trôi dạt trên biển.

4 ngư dân được cứu gồm: Nguyễn Văn Hai (SN 1982) làm thuyền trưởng; Nguyễn Văn Hậu (SN 2003); Lê Văn Lượm (SN 1990) và Bùi Minh Cảnh (SN 2001), cùng trú tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Theo thông tin ban đầu, 4 ngư dân là thuyền viên trên phương tiện BTH-80712-TS. Trong quá trình hoạt động trên biển, do gặp sóng to, gió lớn, phương tiện bị chìm vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 21/10, tại vị trí cách Cảng cá Trần Đề khoảng 153 hải lý.

Sau khi phát hiện các ngư dân gặp nạn, tàu cá CT-00787-TS đã tổ chức cứu vớt và đưa các thuyền viên vào bờ. Đến 12 giờ 45 phút ngày 23/10, tàu cập cầu cảng Hải đội Biên phòng, BĐBP thành phố Cần Thơ và bàn giao 4 ngư dân cho Đồn Biên phòng Trung Bình, BĐBP thành phố Cần Thơ.

Ghi âm ông Nguyễn Hải Đăng, TP Cần Thơ (nội dung ông Đăng kể lại vụ việc)

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo cho đồn Biên phòng Trung Bình cử cán bộ, nhân viên quân y kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho các ngư dân. Qua thăm khám, chăm sóc sức khỏe cả 4 ngư dân đều khỏe mạnh.

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Cần Thơ tiếp nhận 4 ngư dân phường Mũi Né

Hiện Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Cần Thơ đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng để bàn giao các ngư dân về với gia đình.