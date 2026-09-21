Bộ đội Biên phòng Cần Thơ quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Chính ủy BĐBP TP. Cần Thơ, Đại tá Huỳnh Thanh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Long

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Cần Thơ, Đại tá Huỳnh Thanh Hùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị cơ sở cùng cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan Ban Chỉ huy BĐBP thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị mới của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Long

Hội nghị cũng nghiên cứu chuyên đề toàn khóa về những nội dung cơ bản trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Thanh Hùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên xác định việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện nghiêm túc, sâu sắc, thực chất. Mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tiên phong, gương mẫu trong tổ chức thực hiện.

Thượng tá Phạm Nguyễn Thế Phong, Chủ nhiệm Chính trị báo cáo chuyên đề những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Văn Long

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt phải gắn chặt với thực tiễn xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, chỉ thị thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, tránh hình thức.

Cán bộ chủ trì các cấp phải phát huy vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm các chủ trương của Đảng được cụ thể hóa sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham gia học tập tại hội nghị. Ảnh: Văn Long

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong BĐBP thành phố nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồng thời, góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến từ học tập, quán triệt đến hành động trong thực hiện nhiệm vụ.