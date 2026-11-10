Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành miền Trung chủ động ứng phó mưa lớn, lũ lụt và sự cố trên biển

Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp hỗ trợ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng tại thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5. Ảnh: Gia Hưng

Bộ đội Biên phòng thành phố Huế: Di dời dân, ứng phó sự cố hàng hải

Tại thành phố Huế, tối 9/11, mưa lớn khiến nước dâng nhanh tại các khu vực thấp trũng, gây ngập cục bộ ở thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5. Đồn Biên phòng Hương Nguyên đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tổ chức di dời 10 hộ với 40 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng khiến một số điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua các xã A Lưới 2 và A Lưới 3 bị ngập cục bộ, nước tràn qua mặt đường. Tại Km61+200, Quốc lộ 49 xuất hiện một điểm sạt lở. Các lực lượng chức năng đang triển khai khắc phục.

Tàu Vta Neptune bị mắc cạn tại vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Gia Hưng

Cũng trong tối 9/11, khoảng 20 giờ 30 phút, tàu hàng rời Vta Neptune (quốc tịch Việt Nam, trọng tải toàn phần 23.620 DWT), không chở hàng, bị trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển thuộc thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 20 thuyền viên, cùng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Khu vực biển Chân Mây có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế theo dõi, nắm tình hình, xử lý sự cố; đồng thời nghiên cứu phương án đưa tàu thoát cạn, di chuyển đến vị trí neo đậu an toàn.

Toàn bộ tàu cá thành phố Huế đã vào khu neo đậu. Ảnh: Gia Hưng

Từ chiều 9/11, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã tổ chức kêu gọi, hướng dẫn toàn bộ 1.123 phương tiện tàu thuyền vào nơi neo đậu. Bộ đội Biên phòng thành phố Huế duy trì 420 cán bộ, chiến sĩ cùng 32 phương tiện thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để kịp thời triển khai phương án ứng phó.

Mưa lớn gây sạt lở một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Hòa

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị: Khắc phục sự cố tàu hàng, cảnh báo khu vực ngập lụt, sạt lở

Tại tỉnh Quảng Trị, tối 9/11, do ảnh hưởng của gió to, sóng lớn, tàu Seatrek (quốc tịch Singapore), do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng, cùng 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, bị đứt hệ thống dây neo khi tàu vào cảng bốc dỡ, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của tàu.

Ngay sau khi nắm thông tin, Đồn Biên phòng Roòn đã triển khai 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và công nhân cảng nhiệt điện khắc phục sự cố. Đến 21 giờ cùng ngày, hệ thống dây néo được khắc phục, bảo đảm an toàn. Đơn vị tiếp tục duy trì liên lạc với tàu và cảng vụ để nắm tình hình, phối hợp xử lý khi có tình huống xảy ra.

Trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị, từ tối 9/11 đến sáng 10/11, các xã biên giới có mưa vừa, mưa to, lượng mưa trung bình từ 150 đến 200mm; mực nước sông Sê Pôn dâng cao khoảng 3m. Mưa lớn gây ngập 10 điểm tại các xã Kim Ngân, Lìa, Tà Rụt, Đa Krông và La Lay.

Cụ thể, xã Kim Ngân có 4 điểm ngập tại ngầm tràn bản Cồn Cùng, ngầm tràn bản Còi Đá, Km25 và Km23 Quốc lộ 9B; xã Lìa có cầu tràn Thanh Ô; xã Tà Rụt có cầu tràn từ A Vao đi thôn Tân Đi 2 và cầu Húc Nghì; xã Đa Krông có cầu tràn Đá Đỏ, Ly Tôn; xã La Lay có cầu tràn Khánh Trang tại Km1/Quốc lộ 15D. Mực nước tại các vị trí ngập từ 0,3 đến 3m, riêng cầu tràn Khánh Trang ngập sâu 1,1m so với mặt cầu. Các điểm ngập đều không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Ngoài ra, tại Km30/Quốc lộ 9C, xã Kim Ngân xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 150m, khối lượng đất đá ước tính khoảng 6.000m³, khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương lập rào chắn tại các điểm ngập lụt, ngăn người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Hòa

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết; thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng chủ động phòng, chống và xây dựng phương án ứng phó với thời tiết cực đoan. Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống; triển khai 10 tổ công tác với 27 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng thiết lập cảnh báo tại những khu vực ngập lụt, sạt lở.

Các đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không lưu thông qua những vị trí nguy hiểm, không ra suối đánh bắt cá, không đi vào rừng khi thời tiết đang mưa lũ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trên địa bàn biên giới.

Tàu Tong Cheng 301 bị nạn, trôi dạt và mắc cạn tại bờ biển Châu Me, tỉnh Quảng. Ảnh: Văn Tánh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi: Theo dõi, ứng phó sự cố tàu hàng mắc cạn

Thông tin từ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 6 giờ ngày 10/11, tàu hàng Tong Cheng 301 (Đồng Thành 301), quốc tịch Panama, bị sóng đánh dạt vào bờ biển Châu Me, thuộc phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tàu mắc cạn cách bờ khoảng 100m trong điều kiện khu vực có mưa lớn, gió mạnh, sóng biển cao. Toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu được xác định an toàn.

Theo thông tin ban đầu, tàu gặp nạn tại tọa độ 14°37'39"N - 109°04'16"E. Ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Quảng Ngãi cho biết, chủ tàu là người Trung Quốc. Tàu xuất phát từ cảng Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đến một cảng ở Quảng Trị để nhận hàng.

Ông Lê Văn Lương nhận định, có thể tàu chưa chở hàng, đang ở trạng thái không tải nên mạn tàu nổi cao, dễ bị sóng đánh dạt vào bờ. Qua thông tin ban đầu, vị trí tàu mắc cạn là bãi cát, không có đá ngầm; chưa phát hiện dấu hiệu hư hỏng, vỡ thân tàu. Thuyền trưởng và các thủy thủ đều an toàn, vẫn duy trì liên lạc với cơ quan chức năng.

Theo dữ liệu đăng ký trên hệ thống hàng hải VesselFinder, Tong Cheng 301 là tàu chở hàng tổng hợp, mang số IMO 8745486, đóng năm 2007, dài 123,74m, rộng 18m, trọng tải toàn phần 8.571 tấn.

Trung tá Lê Thành Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng tại hiện trường, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn; tiếp tục cập nhật thông tin về tàu, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn thuyền viên và ứng phó sự cố tràn dầu.

Hiện, Quảng Ngãi đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trên biển, gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.