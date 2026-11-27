Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường ven biển trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, Đảng uỷ BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.

Đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý người và phương tiện ra vào, hoạt động trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Đồng thời, duy trì thực hiện tốt các quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp với địa phương, các ngành, các lực lượng; đẩy mạnh công tác dân vận, tổ chức hiệu quả Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, tạo sức lan toả trong khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trong năm 2026, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xác lập, đấu tranh thành công 2 chuyên án độc lập, triệt xoá đường dây mua bán người và tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, bắt giữ 6 đối tượng, giải cứu 2 nạn nhân; phối hợp đấu tranh thành công 1 chuyên án mua bán người, bắt giữ 3 đối tượng.

Đơn vị khởi tố 16 vụ với 25 đối tượng liên quan đến các hành vi về ma tuý, mua bán người, xuất, nhập cảnh trái phép; thu giữ 12,05 g ma tuý các loại.

Bên cạnh đó, lực lượng phát hiện, xử lý 192 vụ với 232 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính và bán tang vật, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 12 tỷ đồng. Hiện đơn vị đang xác minh, xử lý 1 vụ buôn lậu hơn 405 tấn phân urê.

Qua công tác tuần tra, lực lượng phát hiện 2 vụ với 2 phương tiện vận chuyển dầu trái phép, tịch thu hơn 70.000 lít dầu diesel. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 171 vụ với 255 trường hợp, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã điều động 7 lượt phương tiện, 24 tổ với 165 lượt cán bộ, chiến sĩ; đồng thời kêu gọi, huy động 18 lượt tàu cá với 97 ngư dân tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Qua đó, cứu hộ 12 vụ, cứu vớt, lai dắt 3 phương tiện và 19 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, góp phần làm giảm thiệt hại về người và tài sản.

Công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện. Đơn vị đã vận động trao tặng 14 căn nhà Đại đoàn kết, 10 căn nhà Đồng đội, 920 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ 55 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Năm 2027, Đảng uỷ BĐBP tỉnh xác định tiếp tục tăng cường nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu cấp trên các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; xử lý tốt các tình huống trên khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, quyết liệt khắc phục những mặt còn hạn chế, tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới và đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Đồng chí Võ Minh Sử, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Sông Đốc, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Nhanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã U Minh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng uỷ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đạt được trong năm 2026. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp uỷ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình trên khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ; kịp thời tham mưu cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào, hoạt động trên biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi gian lận thương mại. Đẩy mạnh ứng dụng số hoá trong quản lý người, phương tiện, phục vụ công tác chống khai thác IUU; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh.

Đại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Minh Giang đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng và đơn vị trực thuộc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.