Bộ đội Biên phòng Cà Mau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026

Tham gia đoàn kiểm tra có Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, triển khai kế hoạch kiểm tra tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết thời gian qua, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Các mặt công tác được cụ thể hoá bằng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng chức năng, nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực.

Nổi bật, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển, đảo được thực hiện chặt chẽ.

Các đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập phương án chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu và sự kiện chính trị quan trọng. Lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật được duy trì, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng các thành viên đoàn kiểm tra theo dõi đơn vị thực hành nội dung kiểm tra ngoài thao trường.

Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (thứ hai, từ phải sang), kiểm tra công tác chuẩn bị cơ động ra khu vực chiến đấu.

Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người và phương tiện hoạt động trên các vùng biển. Đặc biệt, đơn vị tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 156 vụ với 198 trường hợp; trong đó, khởi tố 15 vụ với 25 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; mua bán người; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Tang vật thu giữ gồm 124,050 g ma tuý các loại; 15.440 kg cá sặc bổi đông lạnh; 83.257 kg phân urê; 71.700 lít dầu D.O; 21 bộ kích điện tự chế; 945 bao thuốc lá điếu nhập lậu; 781 hộp mỹ phẩm các loại... Đơn vị đồng thời giải cứu 2 nạn nhân.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán tang vật nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 11 tỷ đồng.

Cùng với nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, nhất là trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ được thực hiện đầy đủ, góp phần động viên bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và địa bàn.

Các lực lượng thực hành nội dung hành quân cơ động tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cũng chú trọng công tác vận động quần chúng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Đơn vị đã chủ động vận động các nguồn lực, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng.

Trong chương trình làm việc, đoàn trực tiếp kiểm tra tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Khánh Hội và Hải đội Biên phòng 2.

Tại các đơn vị, đoàn tập trung kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới biển, đảo; việc triển khai các kế hoạch, phương án tác chiến và khả năng xử lý tình huống phát sinh trên địa bàn. Qua đó, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, trình độ nghiệp vụ, năng lực chỉ huy, điều hành và sự phối hợp giữa các lực lượng khi có tình huống xảy ra.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, kiểm tra kíp tàu thực hành phương án sẵn sàng chiến đấu tại Hải đội Biên phòng 2.

Đoàn kiểm tra dự hội nghị Đảng uỷ thông qua kế hoạch bảo vệ biên giới tại Đồn Biên phòng Khánh Hội.

Thành viên đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách chuyên ngành công tác Đảng, công tác chính trị tại Hải đội Biên phòng 2.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phát biểu kết luận kiểm tra tại Hải đội Biên phòng 2.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra phát hiện trong quá trình làm việc. Đồng chí yêu cầu Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.