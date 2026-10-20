Bộ đội Biên phòng Cà Mau hỗ trợ quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em khó khăn

Trước hoàn cảnh khó khăn của Trung tá QNCN Lê Văn Nam, nhân viên Nhà Văn hoá (Phòng Chính trị, BĐBP Cà Mau) mắc bệnh hiểm nghèo, đơn vị đã kịp thời vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp hơn 150 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí điều trị, chia sẻ gánh nặng với quân nhân và gia đình.

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Cà Mau, trao thẻ tiết kiệm và tiền mặt với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng cho Trung tá QNCN Lê Văn Nam và gia đình.

Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn về kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để quân nhân yên tâm điều trị, vượt qua bệnh tật. Qua đó, tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng đội tiếp tục được lan toả, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Bên cạnh việc chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, BĐBP tỉnh Cà Mau còn quan tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới.

Cháu Phạm Khải Hoàng (sinh năm 2013, ngụ khóm Đầu Lộ, phường Hiệp Thành) là một trong những trường hợp được đơn vị quan tâm, hỗ trợ. Cháu Hoàng là con ông Phạm Phước Nguyên, thuộc diện hộ nghèo, mất sức lao động; mẹ cháu qua đời do dịch COVID-19. Hiện hai cha con phải sống nhờ nhà người thân.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho cháu Hoàng trong khuôn khổ chương trình “Mẹ đỡ đầu” dành cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Cà Mau đã nhận hỗ trợ, chăm sóc và đồng hành cùng cháu.

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Cà Mau, cùng Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Nhà Mát trao học bổng, tặng quà cho cháu Phạm Khải Hoàng.

Trung tá Hoàng Thuý Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Cà Mau, thăm hỏi, nắm tình hình học tập và động viên cháu Phạm Khải Hoàng nỗ lực vượt khó vươn lên.

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Cà Mau, cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nắm bắt hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ và gia đình để kịp thời triển khai các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ phù hợp; đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp nhằm chăm lo cho những trường hợp khó khăn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết, nghĩa tình.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, động viên và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, tạo điều kiện để các em được đến trường, tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống./.