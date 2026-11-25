Trước đó, ngày 18-11, tại khu vực thuộc xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Jheng Ren-Jie, sinh năm 2000, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cán bộ của Đồn Biên phòng Phước Chỉ lấy lời khai đối với đối tượng Jheng Ren-Jie

Khám xét hành lý đối tượng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 gói nilon chứa khoảng 2kg tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận các gói nilon chứa ma túy, được vận chuyển vào Việt Nam để tiêu thụ. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, số tinh thể là ma túy dạng ketamine, có khối lượng hơn 1.992gam. Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Jheng Ren-Jie về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.