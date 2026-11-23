Các đại biểu tham quan nơi trưng bày văn kiện, hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác chuyên môn tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương.

Ngày 23/11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh An Giang, chủ trì hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm công tác xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tại 3 đơn vị điểm.

Năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chọn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Đồn Biên phòng Hà Tiên và Đồn Biên phòng cảng Hòn Chông làm đơn vị điểm.

Thời gian qua, các đơn vị tập trung giáo dục chính trị, duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời chỉ ra những hạn chế trong duy trì chế độ, nền nếp, quản lý bộ đội, chấp hành kỷ luật và xây dựng cảnh quan môi trường.

Đại tá Phạm Văn Thắng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát các tiêu chí, khắc phục dứt điểm hạn chế, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương và củng cố đoàn kết nội bộ.