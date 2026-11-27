Chiều 27/11, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

Đấu tranh hiệu quả tội phạm biên giới

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Vinh

Trong 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác. Trong đó, nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đường biên, cột mốc, vùng biển, đảo và các cửa khẩu, cảng biển. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, chuyên án, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người và xuất, nhập cảnh trái phép. Công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, quản lý người, phương tiện hoạt động tại khu vực biên giới được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bảo vệ vững chắc các tuyến biên giới, đồng thời đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Trên tuyến biển, đảo, các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, góp phần cùng cả nước quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Đấu tranh thành công 525 vụ, 2.422 đối tượng, trong đó tội phạm ma túy bắt, xử lý 27 vụ, 27 đối tượng, thu giữ hơn 54kg ma túy các loại. Bắt 61 vụ, 58 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh 2 Chuyên án, bắt 2 đối tượng, tang vật một kg vàng và 2 tỷ đồng, trị giá hàng hóa khoảng 9,7 tỷ đồng…

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương

BĐBP tỉnh An Giang tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật đến người dân khu vực biên giới, phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong công tác tham gia bảo vệ biên giới Ảnh: Tiến Vinh

Một trong những điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 là công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, như: phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; chăm lo học sinh nghèo, khó khăn; đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang gắn với thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 19 về kết nghĩa đỡ đầu các đơn vị Biên phòng, các đề án, dự án quản lý, bảo vệ biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao cờ Tổ quốc cho các ngư dân ra khơi, đánh bắt thủy sản theo quy định. Ảnh: Tiến Vinh

Tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, các chương trình, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên 8 tỷ đồng. Phối hợp trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Tham gia xây dựng trường liên cấp nội trú, hỗ trợ nhà cho đối tượng nhiễm chất độc hóa học, hộ nghèo trên một tỷ đồng, cùng hàng trăm ngày công.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Ảnh: Tiến Vinh

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, chú trọng huấn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực tiễn công tác tại cơ sở. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng trong thời gian tới.

Đại tá Phạm Văn Thắng trao cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 của Bộ tư lệnh BĐBP cho 2 tập thể: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình. Ảnh: Tiến Vinh

Phát biểu kết luận hội nghị, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thủ trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trao bằng khen của Bộ tư lệnh cho các đơn vị. Ảnh: Tiến Vinh

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Đồng thời, tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất, gắn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Năm 2026, BĐBP tỉnh An Giang có 81 lượt tập thể và 196 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, gồm: Huân chương Chiến công hạng Ba (một tập thể), 2 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: một tập thể, 2 cá nhân; Bằng khen Chỉ đạo 389 Quốc gia: một tập thể, 2 cá nhân; Bằng khen của Bộ Quốc phòng: 5 tập thể, một cá nhân. Bằng khen UBND tỉnh: 9 tập thể và 19 cá nhân; Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP: 7 tập thể và 17 cá nhân; Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 9: 3 cá nhân. Giấy khen Bộ CHQS tỉnh: một tập thể và 6 cá nhân; Giấy khen của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh: 57 tập thể và 163 cá nhân do có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong tổng kết phong trào thi đua quyết thắng, đơn vị nhận 2 cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP, 7 đơn vị Quyết thắng, 87 đơn vị tiên tiến; 179 chiến sĩ thi đua cơ sở, 695 chiến sĩ tiên tiến; Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang được Bộ Tư lệnh đề nghị cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.