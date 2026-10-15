Bộ đội Biên phòng An Giang phát huy vai trò phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng các cán bộ, hội viên phụ nữ tại buổi họp mặt.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia nhiều phong trào, mô hình như “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Trồng cây xanh - Phụ nữ vun trồng tương lai”, “Quyển vở yêu thương - Tiếp bước em tới trường”.

Hội cũng duy trì các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, góp vốn xoay vòng, tiết kiệm không lãi; đồng thời đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng các hoạt động phù hợp với thực tế.