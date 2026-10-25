Bộ đội Biên phòng An Giang: Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới

Lấy người dân làm trung tâm trong bảo vệ biên giới

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, cùng với tổ Hội phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc phường Vĩnh Tế tuần tra bảo vệ biên giới mùa nước lũ. Ảnh: Tiến Vinh

Xác định việc quản lý, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đòi hỏi sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể địa phương và người có uy tín.

Với phương châm hướng về cơ sở, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn khóm, ấp, phum, sóc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Các hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt, gần gũi như qua các buổi họp dân, sinh hoạt tổ tự quản hay hoạt động thăm hỏi. Nhờ đó, các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đã từng bước đi vào đời sống, nâng cao ý thức tự giác chấp hành cho đồng bào vùng biên.

Chia sẻ về công tác phối hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Tế Trần Thị Ánh Hằng, cho biết lực lượng phụ nữ luôn đồng hành cùng đồn biên phòng trong các hoạt động tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc và lồng ghép phổ biến pháp luật đến hội viên. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để vận động cộng đồng chung sức bảo vệ biên cương.

Đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào

Cán bộ vận động quần chúng đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, phối hợp với cán bộ phường Vĩnh Tế, hướng dẫn người dân truy cập vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm. Ảnh: Tiến Vinh

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được đơn vị chú trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Nội dung tập trung vào các quy định về quản lý biên giới, xuất nhập cảnh, phòng chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và nghĩa vụ tố giác tội phạm.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Trung tá Lý Công Thành, nhấn mạnh: "Thông qua các mô hình tự quản đường biên, cột mốc và các buổi tuyên truyền trực tiếp, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao. Sự phối hợp chặt chẽ này đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh biên giới."

Bên cạnh đó, đơn vị đặc biệt phát huy vai trò của già làng, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Đây là những "cánh tay nối dài" giúp đưa thông tin pháp luật lan tỏa sâu rộng trong từng dòng họ, khu dân cư.

Cán bộ đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, thăm, khám bệnh, tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: Tiến Vinh

Bà Nguyễn Thị Ề (khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế) phấn khởi chia sẻ: "Nhờ sự quan tâm hướng dẫn tận tình của bộ đội biên phòng và các đoàn thể, bà con chúng tôi hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ công dân, biết cách áp dụng vào đời sống và tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị duy trì và củng cố hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản như: Tổ tự quản đường biên, cột mốc, Tổ tự quản an ninh trật tự và các phong trào phòng, chống tội phạm.

Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Trung tá Võ Huy Hoàng, nhờ làm tốt công tác bám nắm địa bàn và sự ủng hộ mạnh mẽ từ Nhân dân, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã độc lập và phối hợp bắt giữ 10 vụ buôn lậu cùng nhiều đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 9.000 bao thuốc lá ngoại và nhiều hàng hóa khác, tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa việc giữ vững an ninh trật tự với hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần