Bộ đội Biên phòng An Giang phát động thi đua cao điểm bảo vệ biên giới

Đại diện các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ký kết giao ước thi đua.

Theo nội dung phát động, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; quản lý vùng biển, đảo và không gian mạng; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tiếp tục đấu tranh phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân.

Các đơn vị tiếp tục triển khai những chương trình, mô hình tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới, biển, đảo, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

Đợt thi đua được phát động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.