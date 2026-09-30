Bộ đội Biên phòng An Giang nâng cao chất lượng công tác trinh sát

Quang cảnh Hội nghị về công tác trinh sát Bộ đội Biên phòng. Ảnh: BĐBP An Giang cung cấp

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị quán triệt Kết luận của Tư lệnh BĐBP tại buổi làm việc với Cục Trinh sát về công tác trinh sát BĐBP.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, chỉ rõ những tồn tại, xác định rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trinh sát.

Hội nghị còn tập trung các vấn đề về công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng, sử dụng lực lượng mật, công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình và triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, đối sách đấu tranh phòng, chống tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia…

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng phát biểu chỉ đạo định hướng nhiệm vụ công tác trinh sát tại hội nghị. Ảnh: BĐBP An Giang cung cấp

Kết luận Hội nghị, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng đánh giá công tác trinh sát của BĐBP tỉnh thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện và đạt một số hiệu quả trong công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình tham mưu cho Ban Chỉ huy báo cáo Bộ Tư lệnh, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế và đối ngoại.

Đơn vị đã tổ chức đấu tranh, xử lý một vụ việc vi phạm xuất nhập cảnh trái phép có liên quan đến người nước ngoài...

Chỉ huy trưởng BĐBP Giang yêu cầu lực lượng trinh sát phải nắm chắc tình hình, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Ảnh: Tiến Vinh

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị cơ sở phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có phương pháp chỉ huy chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp công tác trinh sát. Phòng Nghiệp vụ, các đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thực sự quan tâm hơn đến công tác trinh sát.

Từ phòng Nghiệp vụ đến các đơn vị cơ sở cần có sự phối hợp chặt chẽ trong trao đổi tin tức tình hình, công tác nghiệp vụ. Phát huy tổng thể công tác biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ công tác trinh sát.

Cán bộ nghiệp vụ trinh sát phải chịu khó tự học hỏi, nghiên cứu nhất là nghiệp vụ và ngoại ngữ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải thật sự tâm huyết, nhạy bén năng động trong công việc. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác trinh sát, làm công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu các chủ trương, biện pháp, đối sách đấu tranh phòng, chống tội phạm, xâm phạm an ninh quốc