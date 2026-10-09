Bộ đội Biên phòng An Giang giữ vững vùng biên, kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo, trong 9/2026 tình hình trên tuyến biên giới, vùng biển, đảo, địa bàn quản lý cơ bản ổn định; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển đảo được giữ vững.

Cơ quan, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm, đánh giá tình hình; kịp thời tham mưu, xử lý vụ việc, không để bị động, bất ngờ; Chủ động đấu tranh tội phạm xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, vùng biển.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới trên đất liền, vùng biển, đảo, chống khai thác IUU được 1.768 tổ, 7.448 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; chỉ đạo các đơn vị tham gia diễn tập chiến đấu xã, phường năm 2026; tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom trang trọng, đúng nguyên tắc ngoại giao, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Quang cảnh Hội nghị

Trong công tác Đảng, công tác Chính trị, đơn vị BĐBP An Giang đã quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định; ban hành 3 nghị quyết chuyên đề; báo cáo quy chế lãnh đạo theo quy định; dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ đảng viên năm 2026; báo cáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2027 - 2028; giải quyết số lượng cán bộ năm 2027.

Về công tác phòng chống ma túy và tội phạm, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, BĐBP An Giang đã bắt 3 vụ độc lập; phát hiện 2 vụ, tang vật khoảng 23 kilogam tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy…

Đơn vị bắt, xử lý 9 vụ, 10 đối tượng, xử phạt 10 đối tượng về hành vi “Công dân Việt Nam không có giấy tờ nhập cảnh để nhập cảnh Việt Nam” và “Qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”…

BĐBP tỉnh An Giang, cùng với Hội phụ nữ địa phương, tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: Tiến Vinh

Phát biểu kết luận hội nghị, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả của các đơn vị trong BĐBP tỉnh trong tháng 9, nhất là công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống các loại tội phạm và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, khắc phục những hạn chế, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng tới. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển đảo.