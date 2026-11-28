Vững vàng nơi đầu sóng

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Thổ Châu, tuần tra bảo vệ địa bàn, bảo vệ tài sản của ngư dân. Ảnh: Tiến Vinh

Đối với những ngư dân thường xuyên ra khơi đánh bắt hải sản, hình ảnh người lính Biên phòng đã trở nên gần gũi, thân thương. Từ những buổi tuyên truyền pháp luật tại bến cảng, những lần kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến đến các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển, ở đâu có ngư dân, ở đó luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang.

Đồn trưởng đồn biên phòng Thổ Châu, Trung tá Trần Văn Tú chia sẻ: “Đặc thù nghề khai thác hải sản là thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm do thời tiết diễn biến thất thường, sóng to, gió lớn và những tình huống bất trắc trên biển. Thấu hiểu những nhọc nhằn ấy, cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm Biên phòng tuyến biển, đảo luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công quản lý”.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Hòn Sơn, tuyên truyền pháp luật về biển đến ngư dân địa phương. Ảnh: Tiến Vinh

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh An Giang thường xuyên tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ ngư dân khi phương tiện gặp sự cố, tai nạn hoặc bị ảnh hưởng bởi thời tiết nguy hiểm.

Những chuyến tàu cứu hộ giữa đêm khuya, những lần kịp thời thông báo tình hình thời tiết, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão đã góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con. Trong những thời khắc khó khăn ấy, màu áo xanh Biên phòng luôn là hình ảnh mang đến sự an tâm và niềm tin cho những người lao động trên biển.

Mang kiến thức pháp luật đến với ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang tuyên truyền các quy định về đánh bắt hải sản đúng quy định cho các ngư dân

Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các đơn vị Biên phòng tuyến biển, đảo đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực.

Cán bộ Biên phòng trực tiếp đến từng tàu cá, từng bến cảng, khu neo đậu để gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng và thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, các quy định về khai thác thủy sản, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình và trách nhiệm của ngư dân khi hoạt động trên các vùng biển.

Cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Rạch Đầm kiểm tra đối chiếu thiết bị giám sát hành trình (VMS) của tàu cá ngay tại boong tàu. Thiết bị VMS phải hoạt động 24/24h là điều kiện tiên quyết để chống vi phạm IUU.

“Điều đáng quý là lực lượng Biên phòng không chỉ tuyên truyền trong những buổi tập trung ngư dân mà cán bộ Biên phòng còn kiên trì giải thích, hướng dẫn bằng những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp và trình độ nhận thức của từng ngư dân. Qua đó, giúp ngư dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, tự giác chấp hành pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tiếp tay cho các hành vi khai thác thủy sản trái phép…”, anh Đỗ Xuân, ngư dân tỉnh Gia Lai đang đánh bắt hải sản trên vùng biển An Giang chia sẻ.

Từ sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ, nhiều chủ phương tiện và thuyền trưởng đã nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, cung cấp tình hình trên biển, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nghĩa tình người lính biển

BĐBP tỉnh An Giang trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân ra khơi, đánh bắt thủy sản, đồng thời góp phần gìn giữ chủ quyền biên giới hải đảo

Không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn là những người gần dân, hiểu dân, hết lòng chăm lo đời sống của nhân dân trên địa bàn đóng quân. Những việc làm thiết thực như giúp đỡ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi người dân khi đau ốm, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tặng quà cho học sinh nghèo, vận động các nguồn lực chăm lo đời sống bà con đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biển đảo.

Ông Danh Phú (ngư dân Đặc khu Phú Quốc) cho biết: “Đi biển lâu năm, chúng tôi hiểu được những vất vả, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Mỗi khi tàu chuẩn bị ra khơi, được các chú đến thăm hỏi, nhắc nhở về thời tiết, hướng dẫn các quy định khi hoạt động trên biển, bà con rất yên tâm. Khi gặp sự cố hay khó khăn, chúng tôi luôn nghĩ đến Bộ đội Biên phòng đầu tiên. Các chú không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn mang lại cho ngư dân niềm tin và cảm giác được chở che”.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Nam Du, lên tàu cá tuyên truyền pháp luật tặng cờ Tổ quốc chúc ngư dân ra khơi đánh bắt an toàn, đúng pháp luật. Ảnh: Tiến Vinh

Trong tình hình mới, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đặt ra nhiều yêu cầu ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phải tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Đồng thời chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Khi ngư dân hiểu luật, làm đúng luật, đoàn kết hỗ trợ nhau trên biển và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, đó cũng chính là sự đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.