Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phát biều kết luận hội nghị.

Sáng 27/11, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng Đảng năm 2026; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2026, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới, cửa khẩu, biển đảo, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vụ việc, không để bị động, bất ngờ.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước nâng cao. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được duy trì.

Trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo; phối hợp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép được tăng cường. Qua đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh 525 vụ với 2.422 đối tượng, tổng giá trị tang vật hơn 9,7 tỷ đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2026, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, đề án quản lý, bảo vệ biên giới.

Đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cùng các hoạt động, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng; phối hợp thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đồng thời, tham gia xây dựng trường liên cấp nội trú, hỗ trợ nhà cho người bị nhiễm chất độc hóa học và hộ nghèo với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, cùng hàng trăm ngày công.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận kết quả Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được trong năm 2026; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, chú trọng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, triển khai kế hoạch bảo vệ và phục vụ Hội nghị APEC năm 2027.

TIẾN VINH