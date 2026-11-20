Bộ đội Biên phòng An Giang chấn chỉnh hạn chế trong huấn luyện, diễn tập
Chiều 20/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tham dự hội nghị trực tuyến cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập và đánh giá những hạn chế qua kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2026.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện, diễn tập; việc chấp hành quy định về an toàn; công tác quản lý bộ đội, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật và trách nhiệm của cán bộ các cấp.
Qua kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2026, một số hạn chế được chỉ ra trong duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện chế độ công tác, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị cơ sở.
Trên cơ sở đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về bảo đảm an toàn; rà soát, bổ sung biện pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập và khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bo-doi-bien-phong-an-giang-chan-chinh-han-che-trong-huan-luyen-dien-tap-a503091.html