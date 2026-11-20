Đại tá Trần Ngọc Châu chủ trì buổi hội nghị tại cơ quan Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện, diễn tập; việc chấp hành quy định về an toàn; công tác quản lý bộ đội, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật và trách nhiệm của cán bộ các cấp.

Qua kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2026, một số hạn chế được chỉ ra trong duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện chế độ công tác, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị cơ sở.

Trên cơ sở đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về bảo đảm an toàn; rà soát, bổ sung biện pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập và khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra.