Bộ đội Biên phòng 3 địa phương Việt Nam hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào)

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, tuyến biên giới đất liền giữa tỉnh Sê Kông với thành phố Huế, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi dài 297,605km, có 111 mốc quốc giới và 24 cọc dấu.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 địa phương Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông phối hợp tổ chức 29 đợt tuần tra song phương cấp đồn - đại đội biên phòng với 696 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; 1 đợt tuần tra song phương cấp tỉnh với 24 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp vi phạm, bảo vệ an toàn nguyên trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới và các công trình biên giới.

Đại biểu Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi tham dự hội đàm. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Hai bên cũng duy trì trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự. Phía Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ với 6 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vận chuyển chất độc và hàng cấm qua biên giới.

Trong đó khởi tố, điều tra ban đầu 3 vụ với 4 đối tượng; hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao 2 vụ với 2 đối tượng; xử lý hành chính 15 vụ với 16 đối tượng, tổng số tiền phạt 52 triệu đồng, đồng thời tịch thu 880 lít dầu diesel, nộp ngân sách nhà nước gần 25 triệu đồng.

Lực lượng chức năng các địa phương của Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) đang tham mưu chính quyền hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định nâng cấp cặp cửa khẩu A Đớt (Huế) - Tà Vàng (Sê Kông) lên cửa khẩu quốc tế; nâng cấp hai cặp cửa khẩu phụ Đắk Blô (Quảng Ngãi) - Đắk Bar (Sê Kông) và Tây Giang (Đà Nẵng) - Cà Lừm (Sê Kông) lên cửa khẩu chính.

Các đơn vị trao biên bản ký kết hội đàm. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Song song đó, hoạt động đối ngoại biên phòng và hỗ trợ người dân tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong năm, Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc tổ chức 12 đoàn thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới phía Lào với tổng trị giá khoảng 372,6 triệu đồng.

Lực lượng còn trao tặng hơn 1.312 suất quà, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng cho người dân các bản giáp biên; tiếp tục nhận đỡ đầu 13 học sinh tại khu vực biên giới tỉnh Sê Kông trong chương trình "Nâng bước em tới trường".

Thời gian tới, các bên thống nhất tiếp tục triển khai các văn kiện pháp lý về biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý biên giới và phòng chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền người dân chấp hành quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: HUỲNH CHÍN

Các bên cũng chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2027) và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027).

Đồng thời, sẵn sàng tổ chức diễn tập chung, phối hợp cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và dịch bệnh tại khu vực biên giới khi phát sinh tình huống.