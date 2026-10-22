'Bộ đôi bạch nguyệt quang' của SEVENTEEN ngay khi ra mắt đã 'tỏa sáng' ở Nhật Bản

Theo bảng xếp hạng Oricon mới nhất, DREAMSCAPE đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Daily Album Ranking (Bảng xếp hạng album theo ngày). Ngay trong ngày đầu phát hành, album này đã đạt 53.237 điểm chỉ tính riêng từ các nhà bán lẻ được Oricon theo dõi.

Album mới cũng giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thời gian thực 'Album Top 100' của Line Music và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng theo ngày của nền tảng này. Ngoài ra, DREAMSCAPE còn đứng đầu bảng xếp hạng 'Top Albums' trên iTunes Nhật Bản và xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng 'Popular Albums' của Apple Music Nhật Bản, qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc và album tại thị trường này.

Bộ đôi này đang thể hiện phong độ ấn tượng trên các bảng xếp hạng album cả trong nước lẫn quốc tế. Trước đó, DREAMSCAPE đã bán được hơn 656.000 bản ngay trong ngày đầu tiên, thiết lập kỷ lục mới về doanh số ngày đầu cao nhất đối với một album của nhóm nhỏ (unit) thuộc K-pop.

Ca khúc chủ đề 12 o'clock đã đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế ngay sau khi phát hành, đồng thời góp mặt trong danh sách 'Trending Audio' (Âm thanh thịnh hành) trên Instagram. Thử thách vũ đạo cho ca khúc này thậm chí đã thu hút tổng cộng hơn 260 triệu lượt xem ngay cả trước khi bài hát chính thức ra mắt.

Sau các hoạt động quảng bá trên các chương trình âm nhạc, Jeonghan và Joshua sẽ tiếp nối đà thành công này với chuyến lưu diễn solo mang tên 'JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING]', đi qua sáu thành phố. Đêm diễn thứ hai tại Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22/11 tại Belluna Dome (Saitama), sẽ được phát trực tiếp tại các rạp chiếu phim ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore và Mexico.

Trong khi đó, Jeonghan và Joshua là nhóm nhỏ (unit) đầu tiên của SEVENTEEN, và DREAMSCAPE chính là mini album đầu tiên của cả hai. Sự kiện pop-up DREAMSCAPE của bộ đôi này cũng đã thu hút sự chú ý vào đầu tháng này, sau khi tất cả các suất đặt chỗ đều được bán hết sạch.