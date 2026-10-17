'Bộ đôi bạch nguyệt quang' của SEVENTEEN mở rộng sự hiện diện toàn cầu

Hai thành viên Jeonghan và Joshua của nhóm SEVENTEEN đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường quảng cáo toàn cầu thông qua hàng loạt các hợp tác đình đám với các thương hiệu thời trang và làm đẹp quốc tế.

Theo thông báo từ Pledis Entertainment ngày 17/10 (giờ Hàn Quốc), Jeonghan vừa được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu cho thương hiệu thời trang đương đại Mardi Mercredi và thương hiệu nước hoa cao cấp SW19. Cả hai thương hiệu đều cho rằng hình ảnh lịch lãm và danh tiếng quốc tế của Jeonghan là những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn anh.

Trước đó, Jeonghan đã thu hút sự chú ý đáng kể từ ngành công nghiệp thời trang quốc tế sau khi tham dự show diễn Givenchy 2027 Summer Women's Collection by Sarah Burton tại Paris, Pháp. Anh cũng duy trì sự hiện diện lâu dài trong lĩnh vực mỹ phẩm, khi từng là đại sứ thương hiệu cho nhãn hiệu làm đẹp BANILA CO trong khoảng 5 năm kể từ năm 2021.

Joshua cũng đang củng cố danh mục thương hiệu của mình, tận dụng hình ảnh dịu dàng và cổ điển. Mới đây, anh được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu cho Tom Ford Beauty và đã hoàn thành bộ ảnh quảng cáo mới cho nhãn hiệu này. Vào tháng Sáu, anh gia nhập hãng đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre với tư cách là "Friend of the House". Ngoài ra, Joshua còn tích cực đại diện cho thương hiệu sản phẩm bảo vệ da Real Barrier với vai trò đại sứ chính thức.

Sự hiện diện của Joshua tại các tuần lễ thời trang quốc tế vẫn rất mạnh mẽ. Anh ấy đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi tham dự 'Bộ sưu tập thời trang nam Xuân/Hè 2027 AMIRI' trong Tuần lễ thời trang Paris, sự kiện thời trang 'VOGUE VACATION' ở Trung Quốc và 'GQ BOWL' được tổ chức trong Tuần lễ Super Bowl ở Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Jeonghan và Joshua chuẩn bị phát hành mini-album đầu tay mang tên DREAMSCAPE vào ngày 19/10. Album nhóm khám phá một thế giới dao động giữa những ảo tưởng vô thức diễn ra trong giấc ngủ và những lý tưởng mà người ta hy vọng hiện thực hóa. Đoạn teaser video âm nhạc chính thức, hé lộ concept cốt lõi của sản phẩm, sẽ được phát hành hôm nay, ngày 17/10, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc).