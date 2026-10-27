'Bộ đôi bạch nguyệt quang' của SEVENTEEN làm nên kỳ tích trong lịch sử các nhóm nhỏ K-pop

Theo Hanteo Chart, mini-album đầu tay của bộ đôi này mang tên DREAMSCAPE đã đạt doanh số 804.949 bản trong tuần đầu phát hành (từ ngày 19 đến 25/10), qua đó giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng album tuần.

Chỉ riêng trong ngày đầu tiên, DREAMSCAPE của Jeonghan và Joshua đã bán được hơn 650.000 bản, vượt qua kỷ lục 600.000 bản trước đó do S.Coups và Mingyu (SEVENTEEN) thiết lập vào năm ngoái. Đây là thành tích doanh số ngày đầu cao nhất từng được ghi nhận đối với một album của nhóm nhỏ (unit) trong K-pop.

Bộ đôi này cũng đạt được những kết quả ấn tượng trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tại Nhật Bản, DREAMSCAPE đã đứng đầu bảng xếp hạng album theo ngày của Oricon trong hai ngày liên tiếp (20 và 21/10), đồng thời giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Album Top 100" của Line Music.

Tại Trung Quốc, album này cũng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng album kỹ thuật số bán chạy nhất trên QQ Music. Trong khi đó, ca khúc chủ đề, 12 O'Clock đã lọt vào bảng xếp hạng bài hát toàn cầu của iTunes (Worldwide iTunes Song Chart) ở vị trí thứ 34.

DREAMSCAPE khai thác khái niệm về một "không gian giấc mơ" (dreamscape), nơi các giấc mơ đan xen, đồng thời là điểm giao thoa giữa những tưởng tượng trong tiềm thức và các lý tưởng về thực tại. Album gồm tổng cộng bảy ca khúc, trong đó có bài hát chủ đề.

Bên cạnh đó, Jeonghan và Joshua sẽ khởi động chuyến lưu diễn mang tên JOURNEY INTO DREAMING tại Inspire Arena (Incheon), từ ngày 30/10 đến ngày 1/11.