'Bộ đôi bạch nguyệt quang' của SEVENTEEN đạt Chứng nhận Vàng tại Nhật Bản

Theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ) công bố vào ngày 11/11, DREAMSCAPE đã đạt Chứng nhận Vàng trong tháng Mười. Hiệp hội này cấp chứng nhận dựa trên tổng số lượng album xuất xưởng: Chứng nhận Vàng dành cho 100.000 bản, Bạch kim cho 250.000 bản và Bạch kim kép cho 500.000 bản.

Với thành tích này, SEVENTEEN đã có lần thứ tư nhận Chứng nhận Vàng thông qua các hoạt động nhóm nhỏ (unit). Tính chung cả nhóm, SEVENTEEN hiện sở hữu tổng cộng 18 album đạt Chứng nhận Vàng (bao gồm cả các đĩa đơn).

DREAMSCAPE cũng đạt kết quả ấn tượng trên các bảng xếp hạng album lớn tại Nhật Bản. Album này đã đứng đầu 'Bảng xếp hạng Album theo ngày' của Oricon trong tổng cộng bốn ngày, đồng thời dẫn đầu cả 'Bảng xếp hạng Album tổng hợp theo tuần' và 'Bảng xếp hạng Album theo tuần'. Trên Billboard Nhật Bản, album này đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng 'Top Album Sales' và vị trí số 3 trên bảng xếp hạng 'Hot Albums'.

Ca khúc chủ đề 12 o'clock đã vươn lên vị trí số 9 trên bảng xếp hạng thời gian thực 'Song Top 100' của LINE MUSIC Nhật Bản và đứng vị trí số 13 trên bảng xếp hạng 'Hot Shot Songs' của Billboard Nhật Bản. Video âm nhạc (MV) của ca khúc cũng lọt vào danh sách các video âm nhạc thịnh hành trên YouTube Nhật Bản ngay trong ngày phát hành.

Được phát hành vào tháng Mười, với ca khúc chủ đề 12 o'clock, mini album đầu tiên của nhóm nhỏ này đã liên tục thiết lập các kỷ lục ngay từ ngày ra mắt. DREAMSCAPE đã bán được hơn 656.000 bản ngay trong ngày đầu tiên, xác lập kỷ lục doanh số ngày đầu cao nhất đối với một album của nhóm nhỏ (unit) thuộc K-pop.

Trong khi đó, Jeonghan và Joshua sẽ tổ chức sự kiện JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING] - JAPAN tại Belluna Dome (Saitama) vào ngày 21 và 22/11. Buổi biểu diễn ngày 22/11 sẽ được phát trực tiếp tại các rạp chiếu phim ở nhiều thành phố lớn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore và Mexico. Ngoài ra, một cửa hàng pop-up kỷ niệm buổi hòa nhạc cũng đã mở cửa tại Tsutaya (Shibuya, Tokyo) từ ngày 6/11.