Komiljon Sharipov muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: FIFA.

Bộ đôi sinh năm 2011 gồm Sharipov (Tajikistan) và Swami (Fiji) thiết lập cột mốc kể trên khi góp mặt nối tiếp ở hai cấp độ U15 và U17. Cuối tháng 10, cả hai thi đấu tại giải FIFA U15 World Cup & Festival lần đầu tổ chức ở Baku (Azerbaijan). Ngay sau đó, cả hai được triệu tập lên đội tuyển U17 quốc gia dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Doha (Qatar) từ ngày 19/11 đến 13/12.

Tại Baku, tiền vệ Sharipov giúp U15 Tajikistan vô địch nhánh đấu của mình vào ngày 30/10. Anh ghi hai bàn và kiến tạo một lần trong trận chung kết thắng ngược Canada 4-2 sau khi bị dẫn 0-1.

Trong khi đó, tiền đạo Swami ghi bàn duy nhất cho Fiji ở trận thua Indonesia với tỷ số 1-7. Anh cho biết đã học được tầm quan trọng của tính tổ chức, đồng thời coi việc khoác áo tuyển Fiji là niềm vinh dự với gia đình.

Cột mốc kỷ lục của hai cầu thủ 15 tuổi phản ánh tác động từ Chương trình Phát triển Tài năng (TDS) do Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu FIFA Arsene Wenger dẫn dắt, nhằm giảm chênh lệch trình độ giữa 211 liên đoàn thành viên.

Sharipov trưởng thành từ Học viện Tài năng FIFA tại Tajikistan, nơi cung cấp điều kiện huấn luyện chuyên sâu, bên cạnh việc liên đoàn bóng đá nước này đang phát triển thêm trung tâm mới ở Varzob. Cả Sharipov và Swami đều đặt mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tại các đấu trường hàng đầu.

Việc liên tiếp dự các giải đấu FIFA giúp Sharipov và Swami tích lũy kinh nghiệm quốc tế trước thềm FIFA U17 World Cup 2026. Đây là lần thứ hai giải áp dụng chu kỳ thường niên với thể thức mở rộng 48 đội chia 12 bảng. Qatar giữ quyền đăng cai năm kỳ liên tiếp (2025-2029) với 104 trận đấu tại khu liên hợp Aspire Zone và trận chung kết trên sân Ahmad Bin Ali ngày 13/12.

Tại giải này, Tajikistan nằm ở bảng F cùng Senegal, Croatia và Cuba, còn Fiji chung bảng H với Tây Ban Nha, Trung Quốc và Morocco.

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