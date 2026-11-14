Bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2028: Hai thái cực trong học sinh, phụ huynh

Dừng học IELTS khi không còn điểm cộng

Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định từ năm tuyển sinh 2028, các cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh, đặc biệt là lứa học sinh đang học lớp 11 - sẽ tham gia kỳ tuyển sinh đại học năm 2028.

Nguyễn Thế Duy, học sinh lớp 11 tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, em xét tuyển tổ hợp A00, từng dự định thi IELTS để có thêm lợi thế khi xét tuyển. Tuy nhiên, trước thay đổi chính sách, em nghĩ việc tiếp tục theo học các khóa luyện thi không còn thực sự cần thiết. Thay vào đó, em sẽ duy trì việc học trên lớp và tự ôn luyện.

Học sinh đang học lớp 11 chịu tác động trực tiếp nhất của chính sách không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh đại học. Ảnh: PHC

Cùng tâm lý này, Phạm Ngọc Hải, học sinh lớp 11 ở phường Hà Đông chia sẻ, em vốn không chủ động lựa chọn học IELTS mà bắt đầu theo học theo định hướng của gia đình. Mục tiêu ban đầu là đạt IELTS 7.0 trong khoảng một năm, song lịch học khá dày khiến em gặp khó khăn trong việc cân đối thời gian. Khi chính sách điểm cộng thay đổi, Hải dự định dừng khóa học, tập trung ôn tập kiến thức tiếng Anh trong chương trình phổ thông để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng có những tính toán tương tự. Chị Ngô Thu Hằng, có con đang học lớp 11 cho biết, gia đình sẽ cân nhắc chuyển nguồn lực đầu tư từ IELTS sang những môn học phù hợp hơn với định hướng xét tuyển đại học của con.

“Thay vì cày IELTS, con có thể học thêm vẽ để phục vụ mục tiêu thi ngành thiết kế, kiến trúc. Tiếng Anh rất quan trọng, nhưng chứng chỉ tiếng Anh không còn quan trọng như trước”, chị Hằng chia sẻ.

Những lựa chọn trên cho thấy, khi lợi thế điểm cộng không còn, động lực học và thi lấy chứng chỉ IELTS của một bộ phận học sinh có thể giảm sút, nhất là với những em không sử dụng tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hoặc không có định hướng du học.

Tiếp tục học, nhưng gắn với mục tiêu thực chất

Trong khi đó, nhiều học sinh, phụ huynh vẫn duy trì kế hoạch học IELTS, bởi xác định giá trị của ngoại ngữ không chỉ nằm ở lợi thế điểm số trong một kỳ tuyển sinh.

Anh Nguyễn Văn Long, phụ huynh tại phường Láng cho biết, gia đình vẫn cho con theo học IELTS như kế hoạch. Ngoài mục tiêu hướng đến các phương thức xét tuyển tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số chương trình đào tạo chất lượng cao, gia đình còn xác định tiếng Anh là công cụ cần thiết để học tập trong môi trường đại học.

Nhiều học sinh vẫn xác định học IELTS để phát triển năng lực tiếng Anh. Ảnh: MĐ

Theo cô Diễm Hằng, giáo viên IELTS tại Hà Nội, cần phân biệt rõ hai khái niệm: Điểm cộng IELTS và quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm môn Tiếng Anh trong xét tuyển đại học.

Việc không sử dụng điểm cộng từ năm 2028 không có nghĩa chứng chỉ IELTS hoàn toàn mất giá trị trong tuyển sinh. Theo phương án của từng cơ sở đào tạo, thí sinh vẫn có thể được sử dụng chứng chỉ để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hoặc tham gia phương thức xét tuyển kết hợp nếu trường áp dụng. Chứng chỉ đáp ứng điều kiện quy định cũng có thể được sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Cô Diễm Hằng khuyến nghị học sinh không nên vội vàng dừng học hoặc thi chứng chỉ chỉ vì thay đổi chính sách. Khi lựa chọn trường, ngành, các em cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, điều kiện tiếp nhận chứng chỉ và bảng quy đổi điểm của từng trường.

Đồng quan điểm, cô Mỹ Hạnh, giáo viên dạy tiếng Anh cấp THPT cho rằng, việc bỏ điểm cộng góp phần hạn chế tình trạng một năng lực được tính lợi thế nhiều lần trong cùng quá trình xét tuyển. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa học sinh ngừng đầu tư cho tiếng Anh, bởi nếu học IELTS để thực sự có năng lực sử dụng thì giá trị của quá trình học tập không dừng lại ở một kỳ tuyển sinh đại học.

Thực tế, tiếng Anh ngày càng có vai trò quan trọng trong học tập ở bậc đại học, tiếp cận tài liệu chuyên ngành, tham gia các chương trình trao đổi quốc tế và phát triển nghề nghiệp.

Bà Chinh Vũ, Giám đốc điều hành Hệ thống Anh ngữ Canada (CEC Edu) cho rằng, phụ huynh và học sinh cần nhìn nhận việc học ngoại ngữ trong định hướng giáo dục dài hạn. Khi giáo dục đại học từng bước quốc tế hóa, tăng cường giảng dạy các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, năng lực ngoại ngữ sẽ trở thành yêu cầu quan trọng đối với sinh viên.

Theo các chuyên gia, học ngoại ngữ đòi hỏi quá trình tích lũy liên tục, không thể đạt kết quả trong thời gian ngắn. Việc thay đổi chính sách điểm cộng IELTS có thể khiến học sinh, phụ huynh điều chỉnh mục tiêu thi chứng chỉ và phân bổ thời gian, kinh phí, nhưng không nên trở thành lý do để dừng học tiếng Anh.

Không nhất thiết học sinh nào cũng phải có IELTS, nhưng duy trì và nâng cao năng lực ngoại ngữ vẫn là yêu cầu cần thiết trong hành trình học tập, hội nhập và phát triển lâu dài của mỗi học sinh.