Bộ, địa phương sẽ được chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng như thế nào?

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Bộ Chỉ số).

Theo Quyết định, việc áp dụng Bộ Chỉ số phải bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các nội dung đánh giá phải được thực hiện đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm độc lập, khách quan, chính xác, trung thực, công khai, minh bạch, khoa học và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phủ Lý (Ninh Bình). Ảnh tư liệu: Nguyễn Lành/TTXVN

4 nhóm nội dung làm căn cứ tính điểm

Bộ Chỉ số được thiết kế với 3 nhóm tiêu chí gồm nhóm tiêu chí tính điểm, nhóm tiêu chí điểm trừ và nhóm tiêu chí điểm cộng.

Trong đó, nhóm tiêu chí tính điểm tập trung vào 4 nội dung lớn. Thứ nhất là xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ hai là thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thứ ba là phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ tư là xử lý vi phạm và thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với nhóm tiêu chí điểm trừ, những trường hợp không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo tự đánh giá không đúng thời hạn; cung cấp thông tin, báo cáo, hồ sơ, tài liệu minh chứng không chính xác đều thuộc diện bị xem xét trừ điểm.

Đáng chú ý, trường hợp cơ quan báo cáo không có tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng cơ quan có thẩm quyền khác lại phát hiện vi phạm cũng bị trừ điểm. Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp bộ, cấp trực thuộc bộ; cấp tỉnh, cấp trực thuộc tỉnh, cấp xã bị xử lý do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và được cơ quan ngoài cấp bộ, ngoài cấp tỉnh phát hiện cũng thuộc nhóm tiêu chí này.

Ở chiều ngược lại, các kết quả nổi bật sẽ được ghi nhận bằng điểm cộng. Cụ thể, việc thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vượt chỉ tiêu được giao; chủ động kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm; chủ động kiến nghị biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều được tính điểm cộng.

Việc phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thuộc nhóm tiêu chí được cộng điểm.

Đánh giá từ khâu phòng ngừa đến phát hiện, xử lý

Đối với cấp bộ và cấp tỉnh, Bộ Chỉ số quy định hệ thống tiêu chí chung, bao quát toàn bộ các khâu từ xây dựng chính sách, thực hiện biện pháp phòng ngừa đến phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ở nội dung xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, việc đánh giá tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với công tác phòng ngừa trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, các tiêu chí đánh giá khá toàn diện, từ kết quả thực hiện công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích đến ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ số còn xem xét kết quả cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí.

Với công tác phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kết quả đánh giá được xác định thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra; phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi vi phạm và hoạt động điều tra.

Trong khi đó, công tác xử lý và thu hồi tài sản được đánh giá trên cơ sở kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và việc thu hồi tài sản cũng là những nội dung quan trọng trong nhóm tiêu chí này.

Cấp bộ, cấp tỉnh có những tiêu chí đặc thù riêng

Bên cạnh các tiêu chí áp dụng chung, Bộ Chỉ số còn quy định những tiêu chí đặc thù phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cấp.

Đối với cấp bộ, tiêu chí thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước được áp dụng đối với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ.

Tiêu chí phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua công tác thanh tra áp dụng đối với cấp bộ có chức năng thanh tra; phát hiện qua hoạt động điều tra áp dụng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Riêng tiêu chí thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp được áp dụng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp.

Đối với cấp tỉnh, tiêu chí đặc thù là đánh giá kết quả hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Nội dung đánh giá tập trung vào kết quả xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ; thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch; kiểm soát xung đột lợi ích và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu.

Chấm điểm theo thang 100, xếp thứ tự thành hai khối

Theo Quyết định, Bộ Chỉ số được xây dựng theo thang điểm 100, áp dụng đối với 3 nhóm tiêu chí gồm các tiêu chí chung cho cấp bộ, cấp tỉnh; tiêu chí đặc thù đối với cấp bộ và tiêu chí đặc thù đối với cấp tỉnh.

Tổng điểm đánh giá được tính bằng điểm của nhóm tiêu chí tính điểm cộng với điểm của nhóm tiêu chí điểm cộng, sau đó trừ đi điểm của nhóm tiêu chí điểm trừ. Trường hợp tổng điểm vượt quá 100, kết quả cuối cùng được xác định là 100 điểm.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các cơ quan, đơn vị được xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo hai khối riêng biệt, gồm khối bộ và khối địa phương.

Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2026.