Bỏ đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể

Bộ Y tế vừa tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), theo hướng siết chặt các điều kiện hiến mô, bộ phận cơ thể đối với người dưới 18 tuổi.

Dự thảo bỏ đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác. Quyền đăng ký hiến chỉ áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên. Đáng chú ý, dự thảo quy định cấm tuyệt đối việc hiến, lấy bộ phận cơ thể từ người dưới 18 tuổi khi còn sống. Tuy nhiên, người dưới 18 tuổi vẫn được phép hiến mô tái sinh để điều trị cho anh, chị, em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Việc hiến mô phải có sự đồng ý của cha mẹ và được tư vấn độc lập nhằm bảo đảm tính tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối. Dự thảo cũng bổ sung các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể, nhằm bảo vệ quyền lợi người hiến và ngăn ngừa nguy cơ trục lợi.

Quốc hội sẽ thảo luận dự luật tại hội trường ngày hôm nay 2/11 và biểu quyết thông qua trong kỳ họp này./.