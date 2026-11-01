Bỏ đề xuất đăng ký hiến bộ phận cơ thể, hiến xác với người dưới 18 tuổi

Nội dung trên được nêu trong dự thảo báo cáo của Chính phủ tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, theo chương trình sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào sáng 2/11.

Trước đó, tại dự thảo trình Quốc hội sáng 21/10 có đề xuất mở rộng nguồn hiến gắn với kiểm soát chặt chẽ điều kiện người hiến với điểm mới đáng chú ý là người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn.

Dự án luật quy định người dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống. Trong đó, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi hiến cho người là thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột.

Sau khi thông tin này được đưa ra đã có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Nhiều ý kiến đề nghị việc xem xét mở rộng các trường hợp hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi cần được đặt trong khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, với cơ chế giám sát độc lập, bảo đảm quyền tự nguyện và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Báo cáo ngày 1/11 gửi đại biểu Quốc hội nêu rõ Chính phủ xin tiếp thu và đã chỉnh lý dự thảo theo hướng chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên được bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình.

Cụ thể, điều 10 dự thảo quy định điều kiện đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác nêu rõ: Người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình.

Bỏ quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và quy định việc đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký của người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của người đại diện.

Theo báo cáo của Chính phủ, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị chỉ cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh như tủy xương, tế bào gốc, không hiến bộ phận cơ thể, thu hẹp phạm vi người nhận ở anh, chị, em ruột hoặc cha, mẹ, anh, chị, em ruột, thống nhất giữa các nhóm tuổi.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên không có đăng ký hiến chỉ được hiến mô cho cha đẻ, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con ruột.

Người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh, trừ máu và thành phần máu, cho anh, chị, em ruột, khi không có người hiến trưởng thành phù hợp và có văn bản đồng ý của cha đẻ, mẹ đẻ.

Dự thảo cũng bỏ việc phân nhóm theo mốc 15 tuổi và trường hợp người dưới 15 tuổi hiến cho cha, mẹ; người dưới 18 tuổi không được hiến bộ phận cơ thể khi còn sống.