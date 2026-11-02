Bỏ đầu số cấp cứu 115, chuyển sang gọi 113 bệnh viện buộc phải tiếp nhận

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định việc tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện, có hiệu lực từ ngày 1/11. Theo đó, mọi yêu cầu hỗ trợ y tế qua đầu số 113 phải được chuyển đến nhân viên trực tại Tổng đài 113 thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Quy định mới hướng tới thống nhất quy trình tiếp nhận, phân loại và điều phối cấp cứu ngoại viện, rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổng đài, cơ sở cấp cứu và bệnh viện tiếp nhận.

Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, nhân viên y tế trực tổng đài sẽ trao đổi với người gọi để xác định nhu cầu, đánh giá tình trạng người bệnh hoặc người bị nạn. Trường hợp cần cấp cứu, nhân viên tiến hành phân loại mức độ, ra lệnh điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện phù hợp, ưu tiên đơn vị có khả năng tiếp cận hiện trường nhanh nhất.

Tổng đài cũng có trách nhiệm theo dõi quá trình cấp cứu, phối hợp với kíp cấp cứu lựa chọn bệnh viện tiếp nhận căn cứ vào tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn, năng lực tiếp nhận và điều kiện vận chuyển.

Đáng chú ý, lệnh điều động cấp cứu ngoại viện do nhân viên y tế trực Tổng đài 113 phát ra có tính bắt buộc đối với cơ sở cấp cứu được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Sau khi nhận lệnh, đơn vị phải bố trí kíp cấp cứu, phương tiện và nguồn lực phù hợp với tình trạng người bệnh và điều kiện thực tế. Ảnh: Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh

Kíp cấp cứu có trách nhiệm nhanh chóng đến hiện trường, thực hiện sơ cứu, cấp cứu và các biện pháp chuyên môn trong phạm vi được phép. Căn cứ tình trạng người bệnh, kíp cấp cứu quyết định bệnh viện tiếp nhận, đồng thời thông báo để bệnh viện chuẩn bị và cập nhật thông tin cho tổng đài. Nếu tình trạng người bệnh vượt quá khả năng xử trí, kíp cấp cứu phải báo Tổng đài 113 để đề nghị hỗ trợ.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, thông tư yêu cầu tổ chức bộ phận trực thông tin, bảo đảm khả năng tiếp nhận người bệnh cấp cứu liên tục 24/7. Trường hợp đã nhận lệnh điều động nhưng phát sinh ca cấp cứu khác hoặc tình huống bất khả kháng khiến không thể tiếp nhận theo kế hoạch, bệnh viện phải kịp thời thông báo cho Tổng đài 113.

Một yêu cầu khác là xe cứu thương phải được lắp đặt thiết bị định vị và kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố, phục vụ theo dõi và điều phối hoạt động cấp cứu.

Việc sử dụng đầu số 113 để tiếp nhận và điều phối cấp cứu nằm trong lộ trình tích hợp ba tổng đài khẩn cấp 113, 114 và 115 thành một đầu số dùng chung trên toàn quốc. Theo đề án, đầu số này tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ về an ninh, cứu hỏa, cứu hộ và cấp cứu y tế.

Trước đây, ba đầu số được sử dụng riêng cho từng nhiệm vụ: 113 tiếp nhận tin báo về an ninh, trật tự; 114 phục vụ yêu cầu cứu hỏa, cứu nạn, cứu hộ; 115 tiếp nhận các cuộc gọi cấp cứu y tế.

Theo kế hoạch, mô hình đầu số 113 tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an 34 tỉnh, thành phố sẽ được thử nghiệm trong 6 tháng đến một năm, trước khi tiến tới xây dựng Trung tâm 113 quốc gia.

Việc tích hợp được kỳ vọng giúp người dân dễ dàng liên hệ khi gặp tình huống khẩn cấp, đồng thời tạo đầu mối thống nhất để các lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin, phối hợp và điều hành hoạt động ứng cứu.