Bồ Đào Nha tri ân Ronaldo bằng trận thua tan nát

Trong ngày khán đài tràn ngập băng rôn, khẩu hiệu tri ân đóng góp của Cristiano Ronaldo, các cầu thủ cũng đồng loạt mặc áo số 7 của huyền thoại sống sinh năm 1985. Tưởng chừng "Seleccao" sẽ có trận thắng để chứng tỏ thực lực khi không còn CR7 nhưng không, đoàn quân của HLV Jorge Jesus lại có màn trình diễn tệ đến mức khó chấp nhận.

Bruno Fernandes, cái tên kế thừa băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha, chơi nhạt nhòa và chỉ có một cú sút trúng đích, trước khi bị thay ra ở phút 79. Goncalo Ramos từng tuyên bố bản thân xứng đáng được đá chính, thậm chí còn không có nổi một pha dứt điểm và bị các trang thống kê chấm điểm thấp nhất, chỉ sau "tội đồ" Ruben Dias, người trực tiếp mắc lỗi ở hai trong ba bàn thua của đội chủ nhà.

Bồ Đào Nha gây thất vọng tột độ.

Rasmus Hojlund, fan cứng của Ronaldo, chơi đầy ấn tượng. Anh kiếm về quả phạt đền sau tình huống đánh đầu đưa bóng đi trúng tay Dias, giúp Pierre-Emile Hojbjerg mở tỷ số từ chấm phạt đền ở cuối hiệp một. Chưa dừng ở đó, Hojlund còn trực tiếp ghi hai bàn sau những pha xử lý quyết đoán ở phút 50 và 57, qua đó khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha bỏ về, để lộ những khu vực khán đài trống vắng tại sân Municipal de Braga.

HLV Jorge Jesus cố gắng thực hiện những sự điều chỉnh với hy vọng tìm bàn gỡ, nhưng những cái tên ông đưa vào như Carlos Forbs, Trincao chẳng để lại dấu ấn đáng kể. Ở chiều ngược lại, Đan Mạch thi đấu ngày càng hưng phấn và có thêm bàn thứ 4 sau tình huống đánh đầu hiểm hóc của Joachim Andersen. Những gì chủ nhà có được chỉ là bàn danh dự sau pha chớp thời cơ của Bernardo Silva ở phút 90+4.

Thất bại không ảnh hưởng đến Bồ Đào Nha, bởi họ đã cầm chắc vé vào tứ kết UEFA Nations League. Ngày 17/11, nhà đương kim vô địch Nations League sẽ có thêm trận cầu thủ tục với xứ Wales. Trong khi đó, Đan Mạch vươn lên thứ hai tại nhóm 4 và sẽ có trận quyết đấu với Na Uy trên sân nhà.